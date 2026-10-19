Saltillo será sede esta semana de la Convención Nacional de la CANACINTRA

El alcalde Javier Díaz González, dijo que luego del éxito que representó la realización del festival Rodeo Saltillo, se continuará impulsando la atracción de este tipo de eventos, e indicó que viene otro evento de gran calado como es la Convención Nacional CANACINTRA 2026, que tendrá lugar en esta misma semana.

“En lo que serán las actividades de la Convención Nacional de la CANACINTRA vienen numerosos empresarios e industriales de los diferentes estados de la República Mexicana, aquí en Saltillo estamos listos para darles la bienvenida, será un gran evento que inicia a partir del jueves y en todo esto se genera una derrama económica, pero sobre todo un fortalecimiento social porque se ayuda a todos los servicios y eso es algo importante”, agregó.

“Todo esto va a seguir posicionando a Saltillo como un lugar muy importante en nuestro país para poder seguir recibiendo este tipo de eventos nacionales e internacionales, este recinto de la Expo Coahuila nos da la posibilidad y con lo que viene después con el Gran Foro, con esta gran arena nos va a dar la posibilidad de que Saltillo se siga consolidando con esa competitividad, pero sobre todo recibiendo con la amabilidad y la calidez que nos caracteriza a las y los saltillenses a los diferentes visitantes nacionales e internacionales, puntualizó Javier Díaz. (ÁNGEL AGUILAR)