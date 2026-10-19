Suben al podio coahuilenses en el Panamericano de béisbol 5 en Venezuela

Cuatro coahuilenses consiguieron subir al podio dentro del Campeonato Panamericano de Béisbol 5 que se llevó a cabo en Barquisimeto, Venezuela.

Los coahuilenses Kevin Morales Ramírez y Érika Solís Covarrubias, así como el entrenador José Luis Salinas Martínez, fueron parte de la Selección Nacional Juvenil que consiguió el bronce tras vencer a su similar de Puerto Rico en sets corridos, parciales de 5-4 y 6-1.

El equipo mayor nacional tuvo por entrenador al también coahuilense Orlando Valle Álvarez, el cual terminó en la tercera posición tras vencer a Venezuela en el duelo por el bronce por 2-1, parciales de 7-6, 2-3 y 5-0.

Cabe señalar que el equipo juvenil mexicano obtuvo su clasificación al Campeonato Mundial de Béisbol 5 que se llevará a cabo en 2027, uno de los principales objetivos de la comitiva mexicana en su visita a tierras venezolanas. (El Heraldo de Saltillo)