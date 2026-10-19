Reconoce Ramos Arizpe a los Policías y Bomberos del mes

Municipio entrega por primera vez un estímulo a bomberos y reconoce labor policial, reiterando que la seguridad y la atención de emergencias requieren personal preparado, comprometido y dispuesto a servir a la comunidad

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe reconoció a los policías y bomberos del mes, que destacaron por su desempeño, dedicación y compromiso con la ciudadanía.

“Estos reconocimientos no solamente representan un apoyo económico para ustedes y sus familias. También son un logro que queda en su trayectoria profesional y demuestra que hacer bien las cosas tiene resultados. Queremos que más compañeros se motiven, que sigan preparándose y que sepan que su trabajo puede ser reconocido”, señaló Tomás Gutiérrez Merino, alcalde de Ramos Arizpe.

Por primera vez en la historia del municipio, se entregó el reconocimiento al Bombero del Mes, incorporando a los elementos de Protección Civil y Bomberos a este esquema de estímulos.

También se reconoció a elementos de la Policía Municipal que han destacado por su trabajo, reiterando que la seguridad y la atención de emergencias requieren personal preparado, comprometido y dispuesto a servir a la comunidad.

“Hoy estamos reconociendo un trabajo que muchas veces se realiza en silencio, pero que tiene un enorme valor para nuestra ciudad. Nuestros policías y bomberos salen todos los días a cumplir con su responsabilidad, muchas veces arriesgando su propia vida para proteger a los demás. Queremos que sepan que su esfuerzo cuenta, que lo valoramos y que tienen el respaldo de esta administración”, expresó Tomás Gutiérrez.

En esta ocasión, el reconocimiento al Bombero del Mes fue otorgado a Jesús Roberto Hernández Soto, quien recibió la distinción por su dedicación y servicio dentro de la corporación.

Por parte de Seguridad Pública, fueron reconocidos Alejandro Mayo Márquez y Natanael Rodríguez Bravo, quienes recibieron sus respectivos reconocimientos como parte del programa Policía del Mes, mediante el cual se distingue el desempeño y compromiso de los integrantes de la corporación. (Acontecer)