Trabaja Gobierno Municipal en el mantenimiento de espacios públicos

Realizan limpieza y deshierbe en plaza de Blanca Esthela como parte de las acciones permanentes para mantener en buenas condiciones los espacios de convivencia familiar

Como parte de las acciones permanentes para mantener en buenas condiciones los espacios de convivencia familiar, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, realizó una jornada de limpieza y mantenimiento en la plaza pública de la colonia Blanca Esthela.

Los trabajos incluyeron deshierbe, corte de maleza, barrido, recolección de basura y limpieza de áreas verdes, juegos infantiles, espacios deportivos y andadores, con el propósito de mejorar las condiciones de este lugar utilizado diariamente por las familias del sector.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó la importancia de atender tanto la rehabilitación de plazas como su mantenimiento constante, para que los espacios públicos continúen siendo lugares adecuados para la recreación, el deporte y la convivencia vecinal.

“Estamos trabajando para que las plazas de nuestras colonias se mantengan limpias y en buenas condiciones. No se trata solamente de construir o rehabilitar espacios, sino de cuidarlos y darles mantenimiento para que las familias puedan disfrutarlos. Queremos que los niños tengan dónde jugar y que los vecinos cuenten con lugares agradables y seguros para convivir”, señaló.

Las labores estuvieron a cargo de personal municipal de las secretarías de Servicios Primarios y Embellecimiento Urbano, que realizó trabajos de limpieza manual y utilizó equipo de desbroce y soplado para retirar maleza y residuos acumulados en distintos puntos de la plaza.

Estas acciones forman parte del programa permanente de atención a espacios públicos que desarrolla la administración municipal, mediante jornadas de limpieza, mantenimiento de áreas verdes y mejoramiento de la imagen urbana en diferentes colonias de Ramos Arizpe.

El Gobierno Municipal reiteró el llamado a la ciudadanía para colaborar en el cuidado de las plazas, depositar la basura en su lugar y contribuir a conservar en buenas condiciones los espacios que son patrimonio de todos. (Acontecer)