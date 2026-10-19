Violencia en hogares es la más difícil de detectar, por eso hay que fortalecer la cultura de la denuncia: Liliana Salinas

La presidenta honoraria del Sistema DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, aseguró que la violencia que se registra al interior de los hogares de Coahuila es la más difícil de detectar, toda vez que los síntomas de abuso físico o emocional hacia las niñas, niños y las mujeres, a diferencia de otros ámbitos, se presentan en un espacio privado en el cual la mayoría de las veces se ejerce el poder y la manipulación como medios para infundir temor en las víctimas e impedir que estas últimas denuncien dichos abusos.

Dijo que la violencia en los hogares no es un problema de Coahuila solamente, sino un problema mundial, por lo que en ese sentido se requiere seguir fortaleciendo la cultura de la denuncia y profesionalizar los servicios que brindan los ministerios públicos, médicos legistas y todo el personal que está de alguna manera como primer respondiente ante una situación de este tipo para que estos casos sean plenamente identificados y se apliquen sanciones efectivas contra quienes resulten responsables.

“Como saben es un tema que nos preocupa y nos ocupa, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, llegar a eliminar la violencia familiar está más difícil, porque está hacia el interior de nuestros hogares, entonces necesitamos notar el percibir algún síntoma para poder apoyar, por eso estamos haciendo mucho hincapié en la cultura de la denuncia, de que si un vecino, un maestro, un doctor o una doctora percibe alguna situación que no le parece que sea adecuada lo pueda comentar porque así es como podemos incluso salvar una vida”, señaló.

“Ahorita nuestras mujeres pueden andar en la calle, pueden andar en sus centros de trabajo, pueden andar tranquilas, donde se está generando esa violencia hacia ellas o hacia nuestras niñas y niños es en el interior de sus hogares, por eso desde el DIF Coahuila e Inspira venimos fortaleciendo también el entorno socioemocional de estos menores para que traigan una estructura emocional más fuerte y puedan salir adelante, pero también la capacitación de todos estos respondientes para que puedan atender de la mejor manera”, agregó la presidenta del DIF Coahuila. (ÁNGEL AGUILAR)