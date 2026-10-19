Invitan a jóvenes de Ramos Arizpe a aprender coreano

Con el propósito de acercar nuevas oportunidades de aprendizaje y promover el intercambio cultural entre México y Corea del Sur, el Movimiento Juvenil Ramos Arizpe, en coordinación con el Ayuntamiento de Ramos Arizpe y la Fraternidad Internacional de Jóvenes, anunció la apertura de un curso de idioma coreano dirigido a la población interesada en adquirir conocimientos de esta lengua asiática.

Francisco Orocio Madrid, representante del Movimiento Juvenil Ramos Arizpe, informó que las clases comenzarán el próximo sábado 24 de octubre, a las 15:00 horas, en el auditorio “Manuel H. Gil Vara”, ubicado en las instalaciones de la Presidencia Municipal, donde los participantes tendrán la oportunidad de aprender directamente de instructores originarios de Corea del Sur.

El representante juvenil destacó que una de las principales características de esta iniciativa es que los encargados de impartir las clases son ciudadanos surcoreanos que actualmente trabajan en la zona industrial de Ramos Arizpe, quienes compartirán sus conocimientos del idioma y aspectos relacionados con la cultura y las tradiciones de su país.

“Queremos que los jóvenes y todas las personas interesadas tengan la oportunidad de acercarse a un idioma diferente, que conozcan más sobre Corea del Sur y aprovechen esta experiencia de aprender directamente de personas originarias de aquel país, quienes además forman parte de la actividad industrial de nuestro municipio”, expresó Orocio Madrid.

El curso tendrá una duración de siete semanas, con un costo de recuperación de 300 pesos por nivel, cantidad que incluye el material didáctico necesario para desarrollar las actividades de aprendizaje. Las inscripciones ya se encuentran abiertas y que el cupo será limitado, por lo que recomendó a los interesados asegurar su participación con anticipación.

Orocio Madrid resaltó que la colaboración entre el Movimiento Juvenil Ramos Arizpe, el Gobierno Municipal y la Fraternidad Internacional de Jóvenes permitirá fortalecer los espacios de formación y convivencia intercultural, especialmente en una ciudad que mantiene una importante relación con empresas internacionales establecidas en su corredor industrial.

Finalmente, el representante del movimiento reiteró la invitación a estudiantes, trabajadores y ciudadanía en general que deseen aprender coreano, independientemente de sus motivos personales, académicos o profesionales. Las personas interesadas aún pueden solicitar información e inscribirse mediante WhatsApp al 844-197-6087, donde también podrán consultar los detalles para apartar su lugar antes del inicio de las clases. (EDUARDO SERNA)