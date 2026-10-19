Con obra de teatro en Saltillo, invitan a redescubrir «El Principito»

La obra dirigida por Mayra del Bosque se presentará este sábado 24 de octubre a las 8 de la noche en la Casa de la Cultura. La cooperación general será de 100 pesos y de 50 pesos para estudiantes, personas afiliadas al INAPAM e infancias

Con una invitación a reflexionar sobre las prioridades de la vida y el valor del tiempo, Caronte Teatro y Calaverita de Azúcar Teatro presentarán «El Principito», adaptación escénica del clásico literario de Antoine de Saint-Exupéry, este sábado 24 de octubre en el Teatro de Cámara Óscar Castañeda Rada de la Casa de la Cultura de Saltillo.

Efrén Estrada, fundador de Calaverita de Azúcar Teatro, explicó que en la puesta en escena participan alumnos del taller sabatino de teatro de la Casa de la Cultura, ahora identificado como Caronte Teatro, quienes darán vida a los personajes de esta historia que combina entretenimiento y reflexión para toda la familia.

«Es una obra entretenida, muy divertida para toda la familia y nos hace reflexionar sobre en qué perdemos el tiempo, en qué invertimos toda nuestra energía y toda nuestra vida», expresó al destacar que la historia cuestiona las preocupaciones de los adultos desde la perspectiva de la niñez.

La dirección está a cargo de Mayra del Bosque, quien comenzó como alumna del taller teatral, posteriormente participó como dramaturga y ahora encabeza distintos montajes. Además, está al frente del taller del Instituto Municipal de Cultura, Los Chamacos Traviesos de Óscar Castañeda Rada, agrupación que busca dar continuidad al trabajo teatral infantil tras el fallecimiento de su fundador.

La función comenzará a las 8 de la noche en el recinto ubicado en Hidalgo Sur 359, en el Centro Histórico. La cooperación general será de 100 pesos, mientras que estudiantes, personas afiliadas al INAPAM e infancias pagarán 50 pesos. Debido a que el cupo es limitado, los organizadores recomendaron llegar con anticipación.

Estrada agregó que quienes no puedan asistir tendrán otra oportunidad de disfrutar el montaje durante el Festival de Teatro Independiente Entre Calaveritas TV7, programado del 1 al 29 de noviembre. Asimismo, invitó a las familias saltillenses a acercarse al teatro y disfrutar de este clásico de la literatura llevado al escenario. (OMAR SOTO)