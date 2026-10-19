Impulsa UAdeC atención psicológica gratuita para trabajadores del STUAC

Con el propósito de promover el bienestar emocional y contribuir al cuidado de la salud mental de las y los trabajadores, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Coahuila (STUAC), a partir de este miércoles 20 de octubre ofrecerá atención psicológica gratuita de 15:00 a 20:00 horas, en sus oficinas de Saltillo.

El coordinador de Extensión Universitaria, David Hernández Barrera, informó que esta iniciativa es resultado de las gestiones de la secretaria general del STUAC, Nora Mireya Ramírez y del trabajo impulsado desde la Subcoordinación de Responsabilidad Social de la UAdeC, a cargo de Daniela Valdés Barrón, para acercar herramientas de acompañamiento psicológico a las y los trabajadores universitarios y ofrecerles un espacio para atender sus necesidades emocionales.

La atención estará a cargo de la psicóloga egresada de la UAdeC, Diana Sánchez González, quien brindará consultas individuales de una hora, a partir de este miércoles en las oficinas del STUAC, ubicadas en avenida 18 esquina con avenida 3, en la colonia Antigua Lourdes, en Saltillo.

Las personas interesadas en recibir atención pueden comunicarse al teléfono (844) 387 29 30 para solicitar información sobre el servicio, el cual refrenda su compromiso con la atención integral de sus agremiados, al reconocer la importancia de la salud mental como parte fundamental de la calidad de vida y el desarrollo personal y laboral. (El Heraldo de Saltillo)