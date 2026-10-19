CTM acerca beneficios, créditos y servicios a trabajadores con Expo Obrera en Piedras Negras

Agustín Medina y Antonio Trejo encabezan el primer ejercicio de este modelo en Coahuila, que concentra descuentos, créditos, trámites, asesorías, servicios y oportunidades educativas en un solo lugar

Piedras Negras.- Con una amplia oferta de productos, servicios, trámites y apoyos dirigidos a mejorar la economía y facilitar la vida cotidiana de las familias trabajadoras, este lunes 19 de octubre inició en Piedras Negras la primera Expo Obrera, encabezada por Agustín Medina y Antonio Trejo.

El evento se desarrolla en la Casa de los Trabajadores de la CTM, ubicada a espaldas de la Presidencia Municipal, y permanecerá abierto desde este lunes y hasta el jueves, en un horario de 9:00 de la mañana a 8:00 de la noche.

La Expo Obrera representa el primer ejercicio de este modelo en Coahuila y busca reunir en un mismo espacio beneficios que permitan a los trabajadores ahorrar no solamente dinero, sino también tiempo en trámites, compras y servicios que normalmente requieren traslados y varias horas de atención.

Entre los principales atractivos se encuentra la participación de Mueblerías Navarro, que ofrece salas, lavadoras, secadoras, cocinas, estufas, minisplits, colchones y diversos artículos para el hogar a precios especiales para trabajadores y agremiados.

Además, la CTM pone a disposición esquemas de crédito con descuento vía nómina, con el objetivo de facilitar el acceso a productos para el hogar bajo condiciones accesibles para las familias trabajadoras.

La Expo cuenta también con asesoría jurídica a través de Moreno y Asociados, brindando orientación en distintos asuntos legales.

Por parte de ARDEC, Acción Revolucionaria de Coahuila, se instala el Mercado a Bajo Costo, así como un programa de tinacos a precios accesibles, con capacidades que van desde los 450 hasta los mil 100 litros.

Dentro de la estrategia de acercamiento de servicios, también se contemplan módulos para trámites de placas y licencias, además del servicio para la expedición de actas a bajo costo, con la finalidad de que los trabajadores puedan resolver distintas necesidades en un mismo sitio.

La oferta incluye también oportunidades de preparación académica a través de la Universidad Laboral de México, con opciones para cursar preparatoria y licenciatura, ampliando así los beneficios no solamente para los trabajadores, sino también para sus familias.

Uno de los objetivos centrales de esta Expo es concentrar en un solo espacio distintos servicios y apoyos que normalmente obligan a los trabajadores a invertir tiempo en traslados, filas y gestiones por separado.

De esta manera, además del ahorro económico, se busca generar un beneficio adicional: recuperar tiempo para la familia, para convivir con los hijos, la pareja, los padres y dedicar más horas a la vida personal.

Durante el arranque estuvo presente el diputado local Guillermo Ruiz Guerra, quien agradeció la invitación y el respaldo de la CTM en Piedras Negras, además de destacar el trabajo realizado por Tereso Medina Ramírez al frente de la organización.

También participaron Luis Robles, subsecretario de Finanzas de la Federación de Trabajadores del Estado de Coahuila, así como Francisco Ovalle, secretario general de la Industria Vidriera de Coahuila, además de representantes sindicales, trabajadores y familias de la Región Norte.

Agustín Medina y Antonio Trejo destacaron que esta primera Expo busca convertirse en un modelo permanente de gestión y beneficios directos, sumando a empresas, prestadores de servicios, instituciones educativas y dependencias que permitan ampliar progresivamente las opciones disponibles para los trabajadores.

La intención es que Piedras Negras sea solamente el punto de partida y que este esquema pueda replicarse posteriormente en las distintas regiones de Coahuila.

La premisa es clara: menos discursos y más resultados, acercando beneficios que impacten directamente en el bolsillo, el tiempo y la calidad de vida de las familias trabajadoras.

La Expo permanecerá abierta hasta el próximo jueves, de 9:00 de la mañana a 8:00 de la noche, en la Casa de los Trabajadores de la CTM de Piedras Negras.