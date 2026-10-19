Trabajador sufre graves quemaduras tras descarga eléctrica en banco de Saltillo

Un trabajador de 27 años resultó con quemaduras de gravedad, luego de recibir una descarga eléctrica mientras realizaba labores de mantenimiento en una sucursal bancaria, ubicada en la colonia República, en Saltillo.

El afectado, identificado como Sergio Omar Quiroz, se encontraba trabajando en el área de computadoras de la sucursal de Scotiabank, localizada en el cruce de las calles Candela y Francisco Coss, cuando ocurrió el incidente.

En un primer momento, el reporte ingresó al sistema de emergencias 911 como una presunta explosión; sin embargo, posteriormente trascendió que el estruendo habría sido provocado por un arco eléctrico.

De acuerdo con los primeros reportes, en el lugar presuntamente existe una línea eléctrica de 13 mil 200 voltios, aunque las circunstancias exactas en las que se produjo la descarga deberán ser determinadas mediante las investigaciones correspondientes.

Personal de un servicio privado de emergencias acudió al sitio para brindarle atención prehospitalaria y posteriormente trasladarlo a un hospital, donde sería valorado por especialistas debido a la gravedad de las lesiones.

Autoridades tomaron conocimiento de los hechos, mientras que personal de Protección Civil y del establecimiento deberá revisar las condiciones en las que ocurrió el incidente para determinar sus posibles causas. (El Heraldo de Saltillo)