¿Quieres ayudar a que más familias vulnerables de Saltillo tengan alimento”, apoya campaña de aportaciones voluntarias en tiendas Soriana

El Banco de Alimentos de Saltillo informó que se encuentra en marcha en las sucursales de tiendas Soriana de esta capital, la campaña de aportaciones voluntarias denominada “Alimenta el Mañana”, misma que concluirá hasta el próximo 10 de noviembre.

Al respecto, la directora de esa institución benéfica, Alejandra Salgado, hizo un llamado a las y los saltillenses que acudan a realizar sus compras en las sucursales de esta cadena comercial para que apoyen esta campaña y realicen en caja sus aportaciones voluntarias estarán con lo que estarán fortaleciendo los programas que tiene el Banco de Alimentos en beneficio de la población vulnerable.

Mencionó que los recursos obtenidos en esta campaña beneficiarán directamente a los centros de distribución que tiene el Banco de Alimentos de Saltillo en varias comunidades de la Región Sureste en las que se apoya a sus habitantes con paquetes alimenticios completos que se entregan a cambio de una cuota de recuperación mínima. (ÁNGEL AGUILAR)