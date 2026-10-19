Lleva a cabo el Congreso de Coahuila la plática «Derecho humano al cuidado: una condición para la igualdad”

Como parte del “Programa de capacitación y actualización en materia de derechos humanos, género, transversalización y no discriminación 2026” en el Congreso del Estado de Coahuila se llevó a cabo la plática «Derecho humano al cuidado: una condición para la igualdad”, dirigido a las y los colaboradores del Poder Legislativo.

Esta actividad estuvo a cargo de la Unidad de Género del Congreso, con el objetivo de sensibilizar al personal respecto de la distribución desigual del trabajo no remunerado de cuidados, así como de las dimensiones, alcances y obligaciones que comprende el derecho humano al cuidado.

En el marco del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, que se conmemora el próximo 29 de octubre, se busca promover una comprensión integral de la corresponsabilidad social y de género en las labores de cuidado, visibilizando las cargas que históricamente han recaído en las personas cuidadoras, con el propósito de contribuir a una cultura institucional enfocada en la igualdad sustantiva, la no discriminación y el respeto de los derechos humanos.

Con acciones como esta, el Congreso del Estado de Coahuila refrenda su compromiso de generar espacios de formación continua y reflexión, dotando a su personal de herramientas que fortalezcan el servicio público con perspectiva de género y pleno respeto a los derechos humanos. (El Heraldo de Saltillo)