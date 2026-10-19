Hermilo Eusebio Donias Ruiz

Falleció el 17 de Octubre del 2026 a la edad de 65 años

Velación en capilla Fundadores 1

Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA

Inhumación este lunes en el panteón Valle del Santo Cristo

Maria Anita Arredondo Valero

Falleció el 17 de Octubre del 2026 a la edad de 97 años

Velación en capilla Fundadores 2

Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA

Misa en la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario a las 16:00 hrs

Cremación este lunes en el panteón Jardines del Santo Cristo

Alejandro Avalos Gutierrez

Falleció el 18 de Octubre del 2026 a la edad de 57 años

Velación en la capilla Zaragoza

Ubicada en Zaragoza y Jesús Valdés Sánchez

Cremación este lunes en el panteón Jardines del Santo Cristo

Maria Luisa Martinez Arellano

Falleció el 18 de Octubre del 2026 a la edad de 49 años

Velación en capilla Sixtina

Ubicada en Aldama y Calzada Emilio Carranza

Inhumación este lunes en un panteón de la localidad

María Guadalupe Saucedo Fuentes

Falleció el 18 de Octubre del 2026 a la edad de 60 años

Velación en domicilio

Inhumación este lunes en el panteón Jardines del Santo Cristo

María del Socorro Alonso Barragán

Falleció el 18 de Octubre del 2026 a la edad de 87 años

Cremación este lunes en el panteón Jardines del Santo Cristo

Héctor Pérez Martínez

Falleció el 18 de Octubre del 2026 a la edad de 61 años

Velación en capilla Tepeyac

Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama

Inhumación este martes en un panteón de la localidad

Hilario Lugo Mora

Falleció el 19 de Octubre del 2026 a la edad de 82 años

Velación en capilla Sur 2

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Inhumación este martes en un panteón de la localidad

Angélica Elizondo Leal

Falleció el 19 de Octubre del 2026 a la edad de 85 años

Velación en capilla Las Rosas

Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama

Inhumación este martes en un panteón de la localidad