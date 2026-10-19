Hermilo Eusebio Donias Ruiz
Falleció el 17 de Octubre del 2026 a la edad de 65 años
Velación en capilla Fundadores 1
Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA
Inhumación este lunes en el panteón Valle del Santo Cristo
Maria Anita Arredondo Valero
Falleció el 17 de Octubre del 2026 a la edad de 97 años
Velación en capilla Fundadores 2
Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA
Misa en la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario a las 16:00 hrs
Cremación este lunes en el panteón Jardines del Santo Cristo
Alejandro Avalos Gutierrez
Falleció el 18 de Octubre del 2026 a la edad de 57 años
Velación en la capilla Zaragoza
Ubicada en Zaragoza y Jesús Valdés Sánchez
Cremación este lunes en el panteón Jardines del Santo Cristo
Maria Luisa Martinez Arellano
Falleció el 18 de Octubre del 2026 a la edad de 49 años
Velación en capilla Sixtina
Ubicada en Aldama y Calzada Emilio Carranza
Inhumación este lunes en un panteón de la localidad
María Guadalupe Saucedo Fuentes
Falleció el 18 de Octubre del 2026 a la edad de 60 años
Velación en domicilio
Inhumación este lunes en el panteón Jardines del Santo Cristo
María del Socorro Alonso Barragán
Falleció el 18 de Octubre del 2026 a la edad de 87 años
Cremación este lunes en el panteón Jardines del Santo Cristo
Héctor Pérez Martínez
Falleció el 18 de Octubre del 2026 a la edad de 61 años
Velación en capilla Tepeyac
Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama
Inhumación este martes en un panteón de la localidad
Hilario Lugo Mora
Falleció el 19 de Octubre del 2026 a la edad de 82 años
Velación en capilla Sur 2
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Inhumación este martes en un panteón de la localidad
Angélica Elizondo Leal
Falleció el 19 de Octubre del 2026 a la edad de 85 años
Velación en capilla Las Rosas
Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama
Inhumación este martes en un panteón de la localidad