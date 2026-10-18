Reúne carrera Chuy Flores a 700 corredores en Saltillo

El evento deportivo celebró su quinceava edición este domingo en la Ruta Recreativa, con la participación de alrededor de 600 adultos y 100 niñas y niños, en una jornada dedicada al deporte, la salud y la convivencia familiar

Con la participación de alrededor de 700 corredores, entre adultos y niños, este domingo se llevó a cabo la quinceava edición de la carrera 5 y 10K Chuy Flores, en la Ruta Recreativa de Saltillo, donde la comunidad local volvió a responder al llamado de esta actividad deportiva.

El evento reunió a cerca de 600 corredores adultos y 100 infantiles, quienes se dieron cita para participar en las distintas distancias y disfrutar de una mañana dedicada a la activación física, en un ambiente de entusiasmo y sana convivencia.

El impulsor de esta competencia, Jesús Flores Dávila, destacó la respuesta que ha tenido la ciudadanía a lo largo de los 15 años de historia de la carrera, al señalar que la participación de las familias saltillenses ha sido fundamental para mantener vigente esta iniciativa deportiva.

A lo largo de sus distintas ediciones, la carrera se ha consolidado como un espacio para fomentar el ejercicio y promover hábitos saludables entre personas de diferentes edades, al ofrecer una alternativa de convivencia en torno al atletismo.

Flores Dávila resaltó la continuidad de este encuentro deportivo, que durante tres lustros ha convocado a integrantes de la comunidad local, quienes año con año encuentran en esta competencia una oportunidad para ejercitarse, convivir y compartir su afición por el atletismo.

«Muy agradecido con Dios y con la gente que ha tenido muy buena respuesta hacia la carrera en estas 15 ediciones, agradecer también todo el apoyo a mi familia, a mis amigos y empleados, ya que son parte de esta carrera», dijo el anfitrión. (OMAR SOTO)