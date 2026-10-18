Cambia DIF Saltillo la vida de niñas y niños con cirugías de corazón

Fueron posibles gracias a la suma de voluntades con el programa Latiendo con Amor

Gracias a la suma de voluntades, cinco niñas y niños saltillenses tuvieron la oportunidad de acceder a una cirugía de corazón, recibir atención médica y, con ello, mejorar significativamente su calidad de vida.

Esto fue posible a través del programa Latiendo con Amor del DIF Saltillo, que preside de manera honoraria Luly López Naranjo.

“Nuestras niñas y niños fueron beneficiados con estas cirugías en el Hospital Materno Infantil, gracias a los esfuerzos que se han sumado para hacer posible estas intervenciones”, dijo.

Durante la visita al Hospital Materno Infantil estuvieron presentes Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, y Eliud Aguirre Vázquez, secretario de Salud en Coahuila.

Luly López Naranjo mencionó que, para reunir los recursos necesarios, se han realizado diferentes actividades de recaudación y colaboración con empresas y establecimientos comprometidos con esta causa, entre ellas la Copa ARHCOS, el evento Winesomm y la iniciativa de recaudación de Pollo Feliz.

“Estas acciones reflejan cómo la solidaridad de la comunidad, la participación de la iniciativa privada y el trabajo conjunto pueden convertirse en oportunidades de atención médica para quienes más lo necesitan”, refirió.

Al acudir al Hospital Materno Infantil, Luly López Naranjo refrendó su compromiso de acompañar a las familias que enfrentan este proceso y sumar voluntades para que más niñas y niños tengan la oportunidad de seguir adelante con un corazón más fuerte.

“A través del programa Latiendo con Amor seguiremos invitando a la sociedad a seguir participando en iniciativas solidarias que contribuyan a transformar vidas y a brindar esperanza a niñas, niños y sus familias”, puntualizó la presidenta honoraria del DIF Saltillo. (El Heraldo de Saltillo)