Reconoce Sheinbaum mala situación del sistema de salud de México

“Me canso ganso que vamos a modernizar… voy a hacer un equipo, y les voy a decir, quiero los almacenes así, pero de primera, que todo esté digitalizado”, dijo la presidenta

Ciudad del Carmen.- Al aceptar la mala situación del sistema de salud, la presidenta Claudia Sheinbaum recuperó las acusaciones de corrupción en la compra de medicinas, la denuncia del abandono neoliberal, incluso la frase con la que el sexenio anterior se prometió llevar a México a los niveles de Dinamarca, y ofreció ahora la modernización del sistema de distribución de medicamentos con inteligencia artificial.

«Estando en la era del WhatsApp, de la inteligencia artificial, de las plataformas, de la logística, ¿Cómo es que nosotros no podemos modernizar el sistema de salud? Y, como decía el presidente López Obrador, me canso ganso que vamos a modernizar todo el sistema de salud», sostuvo.

Sheinbaum llegó dos horas tarde a la inauguración del Hospital General IMSS Bienestar de Ciudad del Carmen, rehabilitado, y entró entre gritos de trabajadores de salud por mejores condiciones laborales y denuncias de ciudadanos de falta de medicamentos.

«¡Si no puede, renuncie!», le gritó un hombre mientras ella trataba de avanzar en su camioneta.

En su discurso, la presidenta recordó que tras recibir múltiples quejas por la falta de medicinas, médicos y equipos, decidido realizar una gira por los hospitales y que a la fecha ha confirmado que la burocracia es lo que retrasa la distribución de medicinas.

«Es como una revolución, peor divulga. Entonces el martes lo vamos, o la próxima semana en una mañanera lo vamos a presentar, porque ya se los dejé de tarea, pero voy a convocar a los jóvenes ahora que salen del Tecnológico Nacional de México, del Poli, de la UNAM, de la Universidad de acá de Campeche. Ah, jóvenes salidos de ciencia de datos, de operación logística, de estas carreras que hoy se necesitan, porque ni modo que contratemos una empresa que, no, voy a tomar a los jóvenes, a los especialistas mexicanos, y voy a hacer un equipo, y les voy a decir, quiero los almacenes así, pero de primera, que todo esté digitalizado, ¿cómo si uno pide zapatos desde China y lo llevan uno al otro día? ¿Cómo nosotros no podemos hacer que los guantes lleguen del almacén al hospital?», planteó.

La presidenta acusó que los gobiernos anteriores abandonaron el sistema de salud, dejaron de aumentar el salario mínimo y no construyeron hospitales y que todo esto se agravó por la comida «chatarra».

Aunque el expresidente López Obrador aseguró que había dejado un sistema de salud como el de Dinamarca y negó siempre la falta de medicamentos, Sheinbaum justificó el retraso por la pandemia del Covid. (Agencia Reforma)