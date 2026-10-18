TODO UN ÉXITO EL RODEO SALTILLO 2026

Registra más de 125 mil visitantes y Expo Coahuila se consolida como la nueva sede de los grandes eventos

¡El Rodeo Saltillo 2026 fue todo un éxito! Con más de 125 mil visitantes, una ocupación hotelera del 95 por ciento y una derrama económica de más de 100 millones de pesos, esta gran fiesta vaquera confirmó la capacidad de Saltillo y Coahuila para organizar eventos de gran convocatoria, impulsar el turismo y generar oportunidades para las familias y los negocios locales, destacó el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El mandatario estatal señaló que la respuesta del público y la aceptación de Expo Coahuila, que abrió sus puertas como nueva sede del Rodeo Saltillo, representan un paso importante para fortalecer la infraestructura turística y de entretenimiento de la entidad, así como para atraer más espectáculos, exposiciones y encuentros de alcance nacional e internacional.

“Estamos muy contentos con los resultados del Rodeo Saltillo 2026. Tuvimos una gran respuesta de la gente, miles de familias disfrutaron de nuestras tradiciones y demostramos que en Coahuila sabemos organizar grandes eventos. Además, estrenamos Expo Coahuila, una nueva casa para seguir impulsando el turismo, la economía y el desarrollo de nuestro estado”, expresó.

Durante cuatro días, del 15 al 18 de octubre, el Rodeo Saltillo ofreció una amplia programación que combinó competencias de rodeo, espectáculos musicales, exposiciones ganaderas, gastronomía y actividades recreativas para toda la familia, consolidándose como un espacio de encuentro para visitantes de Coahuila y otras entidades del país.

La cartelera artística, integrada por exponentes nacionales e internacionales, fue uno de los principales atractivos de esta edición, junto con las competencias en la Arena Ocho Segundos y la zona gastronómica Smoke & Grill, que complementaron la experiencia de los asistentes.

Destacó que la celebración también se tradujo en actividad para hoteles, restaurantes, comercios, transportistas y prestadores de servicios, sectores que se benefician con la llegada de visitantes y el movimiento económico que generan este tipo de acontecimientos.

La ocupación hotelera del 95 por ciento reflejó la demanda de hospedaje durante el evento y el potencial de Saltillo para atraer visitantes, fortalecer su oferta turística y generar nuevas oportunidades para el sector de servicios.

Manolo Jiménez destacó la aceptación que tuvo Expo Coahuila durante su apertura, al convertirse en el escenario de una celebración que reúne la identidad norteña, la tradición ganadera y el entretenimiento familiar.

Este complejo, que representó una inversión superior a los 270 millones de pesos, fue concebido para albergar eventos de gran formato y fortalecer la capacidad de Saltillo para recibir actividades turísticas, culturales, comerciales y empresariales.

Su apertura con el Rodeo Saltillo 2026 permitió mostrar las posibilidades de estas instalaciones y sentar las bases para atraer nuevas exposiciones y encuentros que contribuyan al desarrollo económico de la región.

Como parte de las actividades vinculadas con esta edición, Saltillo también fue sede de la Convención Nacional Ganadera, un encuentro que contribuye a dar visibilidad a la importancia de la actividad pecuaria y al potencial productivo de Coahuila.

La realización de este encuentro fortaleció el componente productivo del Rodeo Saltillo, al vincular la tradición vaquera con las actividades económicas que distinguen al estado, además de generar oportunidades de intercambio entre representantes del sector ganadero.

El mandatario estatal señaló que la promoción de la ganadería, el turismo y los grandes eventos forma parte de una estrategia para diversificar la actividad económica y aprovechar las fortalezas de cada región de Coahuila.

El gobernador reiteró que su administración continuará trabajando en coordinación con los municipios, la iniciativa privada y los sectores productivos para promover los atractivos de Coahuila, fortalecer la infraestructura y generar condiciones que favorezcan la llegada de visitantes.

Explicó que eventos como el Rodeo Saltillo permiten mostrar la cultura, la gastronomía, las tradiciones y la capacidad organizativa de la entidad, al tiempo que impulsan la actividad económica y fortalecen la proyección turística de la capital coahuilense.

Con los resultados de esta edición, el Rodeo Saltillo 2026 cierra con una respuesta favorable del público y con Expo Coahuila como una nueva sede para continuar promoviendo grandes eventos, en beneficio del turismo, los negocios y las familias de Saltillo y de todo Coahuila. (El Heraldo de Saltillo)