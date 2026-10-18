NAVIDAD EN EL RODEO

Desde dónde se le vea, el Rodeo Saltillo ha sido un éxito rotundo. No se equivocó el gobernador MANOLO JIMÉNEZ cuando anticipó que este sería el evento más importante para la ciudad y que serviría para atraer decenas de miles de visitantes.

Pero las instalaciones quedaron tan bien hechas, que sería una lástima que sólo se utilizaran una vez al año, por lo que el propio Manolo ya anticipó que el siguiente evento, en esa misma sede de la Expo Coahuila, será un festival navideño. Y en esa tarea ya anda aplicado, cómo siempre, BLAS FLORES GONZÁLEZ, para asegurarse de de que también sea un éxito total.

LISTA PARA LO QUE SE OCUPE

En General Cepeda, la que se reporta lista para lo que se ocupe, es la alcaldesa MAYRA RAMOS, quien seguramente será postulada por su partido, el PRI, para buscar la reelección en el cargo. Por lo pronto, Mayra anda metida de lleno en el trabajo de rehabilitación de caminos rurales, con la maquinaria que hace apenas unas semanas le proporcionó la gente de Mejora Coahuila. Este programa ha sido muy bien recibido por los habitantes de las comunidades y ejidos beneficiados, porque había algunos caminos que tenían décadas —si exagerar— a los que no se les había puesto mano.

PUEBLOS MÁGICOS

Los ocho Pueblos Mágicos con que cuenta Coahuila: Parras, Arteaga, General Cepeda, Candela, Cuatro Ciénegas, Guerrero, Múzquiz y Viesca están siendo sometidos a un proceso para reacreditarse y permanecer en esa categoría, por lo que los alcaldes y las alcaldesas de los mismos, junto con la secretaría de Turismo de Coahuila que encabeza CRISTINA AMEZCUA, han estado muy atareados en las últimas semanas para asegurarse de que se cumplan con todos los requisitos que pide el Gobierno Federal. La resolución se espera que ocurra en noviembre, la cual tentativamente se daría a conocer en el Tianguis de Pueblos Mágicos que este año se llevará a cabo en Tampico.

Y aunque ya no hay recursos para apoyar a los municipios que forman parte de este programa —cómo ocurría en el sexenio de ENRIQUE PEÑA NIETO— la permanencia en el mismo es muy importante, porque la mera etiqueta de “Pueblo Mágico” sirve para atraer más turismo a los lugares que ostentan esa categoría, y en eso anda precisamente la subsecretaria de Turismo MARTHA MONCADA.

¿RELEVO EN EL CEAS?

Analistas políticos de Torreón aseguran que LAURO VILLARREAL podría dejar pronto el cargo de director de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, para incorporarse al equipo de MIGUEL RIQUELME cómo nuevo titular del Instituto Municipal de Planeación, el famoso IMPLAN. No hay información oficial al respecto, pero el “borrego” podría resultar cierto si se toma en cuenta que Lauro es muy cercano a Riquelme, por lo que no sería raro que el alcalde de Torreón se lo haya pedido “prestado” al gobernador Manolo Jiménez. De concretarse el movimiento, habrá que ver entonces quien se queda en lugar de Lauro, porque el tema del agua es uno de los más importantes no sólo en Coahuila, sino en todo el país. Y si no que le pregunten al gobernador de Jalisco, quien ya no encuentra cómo salir del problemón en el que está metido precisamente por no haber atendido adecuadamente ese tema.

VIOLENCIA EN SAN PEDRO

Otro tema prioritario es el de la seguridad pública, por lo que no deja de ser relevante recordar lo que pasó hace unos días en San Pedro Garza García, Nuevo León, considerado durante muchos años cómo el municipio más seguro de México, que por lo visto ya no lo es tanto. Y es que fue ahí, en plena avenida Gómez Morín, dónde dos hombres fueron ejecutados por un grupo de sicarios a plena luz del día. Las investigaciones revelaron que las víctimas eran un expolicía de San Pedro y un expolicía de Seguridad Pública de Nuevo León, y que ambos estaban vinculados con el cártel de los Beltrán Leyva, esos que desde hace meses libran una lucha a muerte con el cártel de los hijos del Chapo.

El episodio de violencia remite a otras ejecuciones de alto impacto ocurridas en ese mismo municipio, lo cual lleva a pensar que, tal cómo se ha dicho hasta el cansancio, algunos capos de la delincuencia tienen en San Pedro Garza García su lugar de residencia, dónde se mezclan con las familias más pudientes y encumbradas de la sociedad regiomontana.

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