Prepara Tecnológico de Saltillo especialidad en gas shale

La directora del ITS, Ania Sánchez Ruiz, informó que ya se trabaja en la planeación académica y curricular de nuevas especialidades y carreras, entre las que se contempla formación relacionada con el aprovechamiento del gas shale o no convencional

Con miras a contribuir a la formación de profesionistas que puedan integrarse al proyecto Gas Coahuila, enfocado en el aprovechamiento del gas shale o no convencional, el Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS) ya trabaja en la preparación de su oferta académica y curricular para desarrollar una especialidad relacionada con este sector energético, informó su directora, Ania Sánchez Ruiz, quien adelantó que esperan tener avances concretos durante 2027.

La directiva explicó que actualmente se desarrollan trabajos de planeación con el área académica de la institución, además de participar en mesas de trabajo a nivel nacional con organismos empresariales, con el propósito de adecuar los planes de estudio a las necesidades de la industria y abrir nuevas oportunidades de formación profesional para los estudiantes.

Respecto a la posibilidad de incorporar una especialización vinculada con la extracción y aprovechamiento del gas no convencional en Coahuila, Sánchez Ruiz señaló que el Tecnológico cuenta con áreas académicas que podrían servir como base para desarrollar programas de capacitación acordes con los requerimientos técnicos de esta actividad.

«Tenemos el área de metalurgia, de materiales, de fundición en relación a este tema, es un área de oportunidad muy grande, entonces la intención es enfocarnos en esas necesidades y ver qué podemos ofrecer el año que entra», indicó.

Asimismo, destacó que la institución mantiene atención permanente a las políticas públicas impulsadas desde el Gobierno Federal, particularmente aquellas relacionadas con sectores estratégicos para el desarrollo económico del país, a fin de que sus programas educativos respondan oportunamente a las nuevas demandas laborales y productivas.

«Hay que estar muy al pendiente, no solamente de la política pública que nos ayuda mucho en la manera de ofertar nosotros lo que son las materias o las especialidades y ahorita es ese tema del gas. Entonces, la importancia de estar al pendiente de estas políticas a manera de satisfacer la necesidad que viene para el país», manifestó.

Cabe recordar que anteriormente la directora del ITS había señalado que la institución evaluaba la creación de una especialidad o diplomado para capacitar a estudiantes en actividades relacionadas con el gas no convencional, por lo que estos nuevos trabajos de planeación representan un avance en la definición de la oferta educativa que podría incorporarse a partir de 2027, con la intención de aportar capital humano especializado al desarrollo energético e industrial de Coahuila. (OMAR SOTO)