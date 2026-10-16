Inician saltillenses su fin de semana al estilo Rodeo 

Familias y grupos de amigos disfrutaron de las actividades de Rodeo Saltillo 2026 con stands de comida, el rodeo, la música en vivo y una amplia oferta de entretenimiento para todas las edades

Con una gran afluencia de visitantes, el Rodeo Saltillo 2026 vivió este viernes el inicio de un fin de semana lleno de tradición, gastronomía y entretenimiento, con familias y grupos de amigos que se dieron cita en las instalaciones de Expo Coahuila para disfrutar de los distintos atractivos del evento.

Desde las primeras horas de actividad, los asistentes recorrieron los diferentes espacios, disfrutaron de los stands de comida y se sumaron al ambiente vaquero que caracteriza esta celebración, en la que convergen la cultura del norte de México, las tradiciones del campo y los espectáculos para públicos de todas las edades.

La oferta culinaria permitió a los visitantes disfrutar de distintos sabores mientras recorrían las instalaciones, convivían con sus acompañantes y aprovechaban los espacios de esparcimiento que forman parte de la experiencia del Rodeo Saltillo.

Las actividades ganaderas también formaron parte de la programación de este viernes, con exhibiciones y juzgamientos de ejemplares de distintas razas en la Expo Gan y la exposición Nacional Angus, acercando al público al trabajo pecuario y a la importancia de la actividad ganadera en la región.

Para las familias que acudieron con niñas y niños, el Pequeño Oeste y el Rodeo Infantil ofrecieron concursos vaqueros, juegos interactivos, toro mecánico, granja didáctica, paseos en pony y tractor, carreras de barriles y demostraciones de habilidades propias de las tradiciones del campo.

Entre el ambiente vaquero, los aromas de la parrilla, la oferta gastronómica y las propuestas de entretenimiento, los asistentes disfrutaron de una jornada que convirtió a Expo Coahuila en un punto de encuentro para la convivencia familiar y la diversión.

Con esta respuesta del público, el Rodeo Saltillo 2026 arrancó el fin de semana con una amplia variedad de experiencias para sus visitantes, en una celebración que combina gastronomía, tradición ganadera, rodeo y música, y que busca consolidarse como uno de los principales atractivos turísticos y recreativos de la capital coahuilense. (OMAR SOTO)