Cierran por ‘Trudy’ 6 puertos en Pacífico

Ciudad de México.- Ante la amenaza del huracán ‘Trudy’, de categoría 1, la Secretaría de Marina restringió la navegación en 6 puertos del Pacífico mexicano y reportó la disponibilidad de 11 mil 612 elementos navales para atender posibles emergencias en Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Las restricciones alcanzaron a Puerto Escondido, Oaxaca, donde se cerró la navegación para embarcaciones mayores y menores. También se prohibió la salida de embarcaciones menores en Acapulco, Puerto Marqués y Zihuatanejo, Guerrero; Lázaro Cárdenas, Michoacán, y Bahías de Huatulco, Oaxaca.

Para este sábado, se pronostican lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente y sur del País, con precipitaciones puntuales intensas en el centro, este, sur y sureste de Guerrero, así como en el norte, centro, oeste y sur de Oaxaca.

Además, el desplazamiento del sistema frente a las costas de Michoacán y Colima provocará lluvias puntuales torrenciales en la costa y el sur de Jalisco, Colima y las zonas sur y costera de Michoacán.

También se prevén rachas de viento de 80 a 90 kilómetros por hora y oleaje de 4 a 5 metros en las costas de Colima y Michoacán. En Guerrero, las olas podrían alcanzar de 3 a 4 metros, mientras que en Oaxaca y Colima se esperan alturas de 2.5 a 3.5 metros.

El despliegue naval comprende personal, buques, embarcaciones, maquinaria pesada, plantas potabilizadoras y unidades de respuesta a emergencias distribuidas en las cuatro entidades.

En Colima, la Sexta Región Naval, con sede en Manzanillo, reportó 5 mil 210 elementos, siete brigadas con 700 efectivos, seis buques, 13 embarcaciones, tres plantas potabilizadoras y dos cocinas móviles.

En Michoacán, la Décima Sexta Zona Naval, con sede en Lázaro Cárdenas, dispuso de 3 mil 133 elementos, 4 buques, 2 embarcaciones, 79 vehículos, 6 drones, una planta potabilizadora, 2 cocinas móviles y 5 unidades de maquinaria pesada.

Para Guerrero, la Octava Región Naval y la Décima Octava Zona Naval, con sedes en Acapulco y Zihuatanejo, reportaron 3 mil 17 efectivos, un buque, 16 embarcaciones,4 drones, 4 plantas potabilizadoras, 2 cocinas móviles, 2 retroexcavadoras y 2 puestos de mando y control.

En Oaxaca, la Vigésima Zona Naval, con sede en Huatulco, dispuso de 252 elementos, 4 embarcaciones, 2 drones, 3 vehículos de volteo, una pipa de agua, 2 plantas potabilizadoras y una brigada de respuesta a emergencias.

En conjunto, los mandos navales reportaron 11 buques, 35 embarcaciones y 242 vehículos para atender posibles contingencias. (AGENCIA REFORMA)