León XIV será dado de alta este sábado 17 de octubre. Domingo 18 tendrá el Ángelus

Ciudad de México.- Los médicos han dado de alta a León XIV tras los análisis de sangre, la radiografía de tórax realizada esta mañana y una evaluación de su estado clínico. Mañana, domingo 18 de octubre, rezará el Ángelus desde la ventana de los aposentos papales.

«Tras los análisis de sangre, la radiografía de tórax realizada esta mañana y una evaluación de su estado clínico, el Santo Padre ha sido dado de alta». Esta mañana, en relación con la evolución postoperatoria del Papa, informaron el Dr. Luigi Carbone, director de la Dirección de Salud e Higiene de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, y el profesor Stefano Margaritora, jefe del equipo de cirugía torácica que operó a León XIV en el Hospital Gemelli la tarde del 13 de octubre por un adenocarcinoma de pulmón con extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho.

Rezo del Ángelus desde el Apartamento Papal

Tras el diagnóstico médico, la Oficina de Prensa del Vaticano anunció que el Papa León XIV será dado de alta hoy sábado del Hospital Gemelli, donde estuvo ingresado desde el 13 de octubre para una cirugía en el pulmón derecho. Saldrá del hospital a primera hora de la tarde y regresará al Vaticano. Mañana rezará el Ángelus desde la ventana del Apartamento Papal.

Este sábado a las 12 del mediodía, al igual que este viernes, el papa celebrará la misa en la sala especialmente habilitada en el décimo piso del Hospital Gemelli. (Agencia Zenith)