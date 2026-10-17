Salvan a conductor y cargamento de madera secuestrados en Jalisco

Guadalajara.- Un operativo permitió salvar al chofer de un cargamento de madera valuado en 500 mil pesos en el municipio de Acatlán de Juárez.

El conductor está siendo atendido por médicos y su estado de salud se reporta como bueno.

La Secretaría de Seguridad del Estado (SSE) informó que recibieron una llamada de emergencia donde se les alertó acerca de un robo en la Autopista que va de Guadalajara a Colima, en Sayula.

Dos hombres armados secuestraron un camión con todo y su conductor.

Coordinados con la empresa de transportes, los miembros de la Policía Estatal de Caminos iniciaron un operativo y comenzaron a seguir el vehículo con el dispositivo de geolocalización.

Finalmente, lo alcanzaron en la caseta de cobro de Acatlán de Juárez.

El camión fue abandonado a un costado de la vía por lo que no hubo detenidos ni enfrentamiento.

Kilómetros más adelante fue localizado el conductor quien fue liberado por sus captores y abandonado en la carretera.

De esto se le informó a un Ministerio Público de para comenzar la investigación. (El Heraldo de Saltillo)