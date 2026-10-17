Dictan prisión a ‘El Cromo’, líder de célula ligada a CJNG

Ciudad de México.- Un juez dictó prisión preventiva contra Iván Sánchez Santiago, alias «El Cromo», identificado como uno de los líderes de la organización criminal «Los Cromos», que extendió sus operaciones delictivas hasta las estructuras del Gobierno municipal de Juchitán, Oaxaca.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el Ministerio Público Federal formuló imputación contra el presunto líder criminal por posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y delitos contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio.

Durante la audiencia inicial, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) solicitó su vinculación a proceso, pero la defensa pidió la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica.

Previamente, la autoridad judicial había calificado de legal su detención.

«El Cromo» fue capturado en Guadalajara, Jalisco, mediante un operativo encabezado por la Secretaría de Marina, con participación de autoridades federales y de las fiscalías de Jalisco y Oaxaca.

La FGR señaló que la detención derivó de trabajos de inteligencia de la Marina y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

«Está identificado como posible integrante de una organización criminal relacionada con homicidios, extorsión, cobro de piso, secuestro y tráfico de drogas y armas», indicó la dependencia.

Sánchez Santiago es considerado uno de los principales generadores de violencia en el Istmo de Tehuantepec, particularmente en los municipios de Juchitán, Tehuantepec, Salina Cruz, Ciudad Ixtepec y Matías Romero.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el detenido cuenta con tres órdenes de aprehensión por homicidio calificado, dos de ellas relacionadas con tres víctimas y una tercera correspondiente a hechos de 2020.

Además, señaló que la organización «Los Cromos» está vinculada con el asesinato de una niña de cuatro años ocurrido en Juchitán.

«Se había ofrecido una recompensa ciudadana de hasta dos millones de pesos por información que permitiera su captura», agregó el funcionario.

La organización criminal a la que pertenecía «El Cromo», vinculada por las autoridades con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), convirtió al Istmo de Tehuantepec, principalmente a Juchitán, en un bastión para la extorsión, el tráfico de drogas y armas, el cobro de piso y el control de actividades ilícitas.

Su influencia se extendió hasta las estructuras del Gobierno municipal y de la Policía, donde las investigaciones identificaron presuntos mecanismos de protección política y policial que facilitaron las operaciones del grupo delictivo.

Entre las irregularidades detectadas se encuentra el presunto acceso a las cámaras del Centro de Comando y Control (C2) para vigilar los movimientos de las fuerzas de seguridad, así como facilidades para operar casas de seguridad.

Estas indagatorias derivaron en la captura, el pasado 23 de septiembre, del entonces Alcalde de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, alias «Quetu», y del excomisionado de Seguridad Municipal, John Keny Moreno Segura, señalados por presuntamente favorecer a «Los Cromos».

Las detenciones estuvieron relacionadas con investigaciones por extorsión agravada, delitos contra la seguridad del Estado y presunta protección a organizaciones criminales.

La estructura delictiva extendió su influencia sobre una región estratégica para el comercio y el transporte entre el Pacífico, el Golfo de México y la frontera sur, mientras las investigaciones comenzaron a exhibir presuntos mecanismos de protección desde el poder público.

De acuerdo con la SSPC, mediante la Operación Sable, desarrollada a partir de trabajos de inteligencia de 2025 para combatir a grupos criminales en el Istmo de Tehuantepec, han sido detenidas más de 250 personas, entre ellas mandos, operadores financieros y el ex presidente municipal de Juchitán.

La FGR precisó que Iván Sánchez Santiago mantiene la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria. (AGENCIA REFORMA)