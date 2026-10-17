Maria Hortencia Duarte Guardiola

Falleció el 16 de octubre del 2026 a la edad de 76 años

Velación en la capilla Hidalgo

Ubicada en Hidalgo y Blvd. Jesús Valdés Sánchez

Misa en la Iglesia Sagrado Corazón a las 13:00 hrs

Inhumación este sábado en el Panteón Valle del Santo Cristo

–

Álvaro Rodríguez Gómez

Falleció el 16 de octubre del 2026 a la edad de 91 años

Velación en capilla Reconciliación

Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes

Misa en Oratorio Martínez a las 13:30 hrs

Traslado este sábado para su Inhumación al Ej. La Ventura Saltillo Coahuila

–

Ramiro Torres Olvera

Falleció el 16 de octubre del 2026 a la edad de 55 años

Traslado este sábado para su Velación e Inhumación a Concha del Oro Zac

–

Juan Arnulfo Almanza Valdés

Falleció el 16 de octubre del 2026 a la edad de 47 años

Velación en capilla Oratorio Sur B

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Misa en la Iglesia San José a las 13:00 hrs

Inhumación este domingo en el Panteón Jardines del Santo Cristo

–

Yolanda Calvillo Espinoza

Falleció el 16 de octubre del 2026 a la edad de 78 años

Velación en la capilla Zaragoza

Ubicada en Zaragoza y Jesús Valdés Sánchez

Misa en la Iglesia San Pedro las 10:00 hrs

Inhumación este domingo en un Panteón de la Localidad