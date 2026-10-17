Maria Hortencia Duarte Guardiola
Falleció el 16 de octubre del 2026 a la edad de 76 años
Velación en la capilla Hidalgo
Ubicada en Hidalgo y Blvd. Jesús Valdés Sánchez
Misa en la Iglesia Sagrado Corazón a las 13:00 hrs
Inhumación este sábado en el Panteón Valle del Santo Cristo
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Álvaro Rodríguez Gómez
Falleció el 16 de octubre del 2026 a la edad de 91 años
Velación en capilla Reconciliación
Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes
Misa en Oratorio Martínez a las 13:30 hrs
Traslado este sábado para su Inhumación al Ej. La Ventura Saltillo Coahuila
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Ramiro Torres Olvera
Falleció el 16 de octubre del 2026 a la edad de 55 años
Traslado este sábado para su Velación e Inhumación a Concha del Oro Zac
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Juan Arnulfo Almanza Valdés
Falleció el 16 de octubre del 2026 a la edad de 47 años
Velación en capilla Oratorio Sur B
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Misa en la Iglesia San José a las 13:00 hrs
Inhumación este domingo en el Panteón Jardines del Santo Cristo
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Yolanda Calvillo Espinoza
Falleció el 16 de octubre del 2026 a la edad de 78 años
Velación en la capilla Zaragoza
Ubicada en Zaragoza y Jesús Valdés Sánchez
Misa en la Iglesia San Pedro las 10:00 hrs
Inhumación este domingo en un Panteón de la Localidad