Amenazan en narcomantas a bares y negocios en Morelos

Ciudad de México.- Presuntos integrantes del crimen organizado desplegaron esta madrugada varias narcomantas en distintos puntos de Jiutepec, Morelos, con amenazas contra propietarios de bares, restaurantes y otros establecimientos comerciales, en medio de una disputa criminal por el cobro de piso y el control de actividades ilícitas en la entidad.

Los mensajes, reportados este sábado, también incluyeron señalamientos contra presuntos extorsionadores, integrantes de grupos delictivos y elementos de corporaciones de seguridad, a quienes acusaron de mantener vínculos con organizaciones criminales.

Las mantas fueron colocadas en estructuras metálicas y espacios públicos del municipio, ubicado en la zona metropolitana de Cuernavaca, y provocaron la movilización de corporaciones policiales.

En uno de los mensajes, cuyos autores permanecían sin identificar, se lanzó una advertencia dirigida a establecimientos comerciales de Jiutepec y del vecino Municipio de Emiliano Zapata.

El texto mencionó expresamente a bares, centros nocturnos, estéticas, joyerías y otros negocios, cuyos propietarios fueron amenazados con represalias si entregaban dinero a personas señaladas como extorsionadoras.

También se difundieron nombres, fotografías y acusaciones contra individuos identificados en los mensajes como integrantes de células criminales que operan en colonias del sur de Jiutepec.

Las acusaciones incluyeron referencias a supuestos actos de extorsión, homicidios y protección policial.

La aparición de los mensajes se reportó apenas dos días después de que el Alcalde Eder Rodríguez Casillas presentara el programa de seguridad Blindaje 360, con una inversión superior a 25 millones de pesos para fortalecer la vigilancia municipal.

El proyecto contempló la incorporación de 419 cámaras de videovigilancia distribuidas en 110 puntos de monitoreo, además de tecnología de reconocimiento de placas, equipamiento policial y la modernización del centro de control municipal.

Al presentar la estrategia, el Edil aseguró que su administración buscaba reforzar la capacidad de respuesta de las corporaciones frente a la delincuencia.

La colocación de las mantas se registró en un municipio que enfrenta una creciente incidencia de extorsiones.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Jiutepec acumuló 29 carpetas de investigación por extorsión durante los 12 meses concluidos en septiembre de 2026, lo que representó un incremento de 222.2 por ciento respecto del periodo anterior.

En ese mismo lapso registró 75 carpetas por homicidio doloso, 174 por robo a negocio, 518 por robo de vehículos y 66 por narcomenudeo.

La extorsión contra establecimientos comerciales ya había motivado investigaciones de la Fiscalía General de Morelos. (AGENCIA REFORMA)