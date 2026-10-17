Torreón refuerza la protección ciudadana ante frentes fríos

MARS instruye a iniciar los operativos de atención a la población vulnerable debido al ingreso del frente frío número 2

Torreón.- Posterior a la reunión de evaluación de incidencia delictiva correspondiente a la semana 41, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís informó sobre las acciones que se implementarán en Torreón para atender a la población vulnerable ante el ingreso del frente frío número 2, que en el pronóstico para la región marca temperaturas de hasta 9 grados centígrados.

El presidente municipal señaló que se encuentra listo el albergue municipal de Protección Civil, y que, junto a las corporaciones de Seguridad Pública y Tránsito y Vialidad, se llevarán a cabo recorridos para apoyar a las personas que requieran y acepten resguardarse.

En cuanto a las acciones por las lluvias, el alcalde destacó que la estrategia integral de su gobierno comprende en lo inmediato, la reparación de cárcamos, la rehabilitación de la planta tratadora y la adquisición de equipamiento como son los nuevos vactor de alta tecnología que esta semana entregó al SIMAS Torreón.

Indicó que las precipitaciones de ayer registraron, de acuerdo con información de la CONAGUA, 11.3 milímetros de agua, y se atendieron afectaciones como el derrumbe de un techo, y encharcamientos en la avenida Juárez, colonia Laguna Norte y en los laterales del bulevar Torreón San Pedro, entre otros puntos.

Como parte de las acciones de reducción de riesgos a la población, el edil dio a conocer que solicitó que personal del SIMAS Torreón, así como de Protección Civil, realicen recorridos de revisión de los pozos de absorción, luego de que el Municipio se ha visto afectado por el robo de tapas de los brocales.

Por otro lado, Riquelme Solís mencionó que, durante la reunión, se revisaron los operativos de seguridad para los eventos que habrá en la ciudad como los partidos de futbol, y un concierto en el coliseo, para garantizar que se desarrollen con orden también en la parte de Vialidad.

El presidente municipal destacó la coordinación con la Fiscalía y las corporaciones de los tres órdenes de Gobierno para trabajar en conjunto en los diferentes operativos que permiten mantener a Torreón seguro. (El Heraldo de Saltillo)