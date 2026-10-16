Fortalecer autonomía económica de mujeres en el campo, pide Raúl Onofre

En sesión ordinaria y mediante punto de acuerdo, el diputado Raúl Onofre Contreras exhortó a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) federal a fortalecer mecanismos que faciliten la participación de las mujeres rurales en las cadenas de valor y su acceso a mercados nacionales y de exportación, a fin de ampliar sus oportunidades de ingreso y fortalecer su autonomía económica.

En el marco del Día Internacional de las Mujeres Rurales, que se conmemora en el mes de octubre, Onofre destacó que la propia Sader ha reconocido la importancia del financiamiento y la capacitación para que las mujeres del campo puedan invertir en sus proyectos, generar productos comercializables e incorporarse a las cadenas de valor. De ahí que sea necesario fortalecer mecanismos institucionales que les permitan desarrollar sus capacidades productivas, establecer relaciones comerciales y ampliar sus opciones de venta.

Sin embargo, participar en las actividades del campo no significa necesariamente contar con las mismas posibilidades para desarrollar un negocio, agregar valor a los productos o comercializarlos en condiciones favorables. Para muchas mujeres rurales, el reto no consiste únicamente en producir; sino, en acceder a financiamiento, capacitación, asistencia técnica, tecnología y canales de venta que les permitan consolidar sus actividades económicas.

Aun contando con una actividad productiva, las mujeres pueden enfrentar dificultades para transformar sus productos, almacenarlos y transportarlos; cumplir con requisitos sanitarios y comerciales, establecer vínculos con compradores o llegar a mercados que ofrezcan mejores precios. Estas barreras limitan sus posibilidades de aprovechar el potencial económico del sector agroalimentario mexicano, que destaca por su capacidad de producción y exportación, explicó Onofre Contreras.

Por ello, no basta con que las mujeres sean propietarias de sus tierras si no cuentan con condiciones que les permitan avanzar hacia otras etapas de las cadenas de valor. Esto comprende no solo la producción primaria; también, la transformación, el almacenamiento, el empaque, la distribución y la comercialización; tanto en los mercados nacionales como en los de exportación, mencionó el diputado.

Para ello, se requiere impulsar acciones que faciliten su acceso a herramientas productivas, acompañamiento técnico y oportunidades de comercialización; de acuerdo con las necesidades de sus proyectos y las características de cada región, concluyó Raúl Onofre Contreras. (El Heraldo de Saltillo)