Será Expo Coahuila un gran legado para Saltillo: Javier Díaz

El alcalde de Saltillo destacó que el recinto, inaugurado en su primera etapa por el Rodeo Saltillo 2026, permitirá atraer eventos nacionales e internacionales, fortalecer el turismo y generar una importante derrama económica para distintos sectores de la capital coahuilense

Expo Coahuila se convertirá en un importante legado para Saltillo, al consolidarse como un recinto de primer nivel para la realización de eventos turísticos, económicos, sociales, culturales y educativos, afirmó el alcalde Javier Díaz González, quien destacó el impacto que tendrá esta infraestructura en el desarrollo y la competitividad de la capital coahuilense.

En el marco de la séptima edición del Rodeo Saltillo 2026, que tendrá del 15 al 18 de octubre de este 2026 como sede a la primera etapa de Expo Coahuila, el edil señaló que la apertura de este espacio representa un avance para la ciudad, al ofrecer instalaciones dignas para los saltillenses y ampliar la capacidad del municipio para recibir espectáculos y encuentros de relevancia nacional e internacional.

Díaz González destacó que la Expo Coahuila permitirá que la población acceda a experiencias y actividades que anteriormente requerían trasladarse a otras ciudades, al tiempo que fortalecerá la oferta de entretenimiento y convivencia para las familias.

Asimismo, reconoció el impulso del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, para atraer eventos de gran alcance y desarrollar infraestructura que contribuya al posicionamiento de Saltillo como una de las ciudades más competitivas del país. Además, indicó que la Expo Coahuila podrá recibir festivales impulsados por las cámaras empresariales, como el Festival de la Paella y el Festival del Cabrito, organizados por la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), además de convenciones y actividades de carácter social y educativo.

Entre los proyectos que podrían desarrollarse en este espacio, mencionó la intención de que Saltillo sea sede el próximo 2027 de Lidera, evento de corte educativo que, según estimó, podría reunir a alrededor de 5 mil visitantes procedentes de distintas partes de México.

Finalmente, reiteró que la Expo Coahuila representa una apuesta de largo plazo para Saltillo, al tratarse de una infraestructura que permanecerá más allá de la realización del Rodeo Saltillo 2026 y que, afirmó, dejará beneficios para las futuras generaciones, además de contribuir al desarrollo económico y social del municipio.

«Es un recinto digno para las y los saltillenses, digno de la capital del estado, donde se van a poder llevar a cabo todo tipo de eventos, pero también es un lugar social, para poder tener un recinto de altura y realizar actividades turísticas, de desarrollo económico y social, y que las y los saltillenses puedan tener experiencias importantes que difícilmente las podrán tener anteriormente y no van a tener que salir de la capital del estado. Expo Coahuila va a ser un gran legado de la administración del gobernador Manolo Jiménez, que sigue posicionando a Saltillo como una de las mejores ciudades para vivir», subrayó. (OMAR SOTO)