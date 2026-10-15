Llama Gobierno de Ramos Arizpe a tomar precauciones ante pronóstico de lluvias y descenso de temperatura

Recomiendan extremar cuidados este viernes, principalmente, cuando se prevé una probabilidad de lluvia del 67 por ciento y una disminución en las temperaturas

Ante el pronóstico de lluvias y un descenso en la temperatura para las próximas horas, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, exhortó a la población a tomar medidas preventivas, principalmente durante los traslados por la ciudad y en las zonas donde suelen presentarse acumulaciones de agua.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, para este viernes 16 de octubre se contempla una probabilidad de lluvia del 67 por ciento, con una temperatura máxima de 18 grados y mínima de 6 grados centígrados.

La Dirección de Protección Civil y Bomberos, recomienda a los automovilistas disminuir la velocidad, mantener una distancia adecuada entre vehículos y evitar cruzar calles, arroyos o pasos a desnivel que presenten acumulaciones de agua.

Asimismo, se pide a las familias mantenerse atentas a las condiciones del tiempo, evitar dejar basura en la vía pública y revisar que las coladeras y desagües de sus viviendas se encuentren libres de objetos que puedan obstruir el paso del agua.

En el caso de las bajas temperaturas, se recomienda prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, así como utilizar ropa adecuada, principalmente durante las primeras horas del día y por la noche.

Para el sábado 17 de octubre, el pronóstico señala una temperatura máxima de 14 grados y mínima de 8, con una probabilidad de lluvia del 7 por ciento, mientras que para el domingo 18 se esperan temperaturas de entre 12 y 16 grados, con un 14 por ciento de probabilidad de precipitación.

El Gobierno Municipal reiteró la importancia de que la ciudadanía atienda las recomendaciones preventivas y se mantenga informada a través de los canales oficiales, ante cualquier situación de riesgo, se ponen al servicio los servicios de emergencia de Protección Civil y Bomberos al 844 488 6981. (El Heraldo de Saltillo)