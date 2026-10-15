Aqua Ramos cierra exitosa temporada con cerca de 30 mil visitantes

Tras recibir a cerca de 30 mil visitantes desde su apertura el pasado 28 de marzo, el parque acuático Aqua Ramos concluirá este jueves su temporada 2026 y permanecerá cerrado a partir de mañana viernes 16 de octubre, con motivo de la llegada del otoño e invierno.

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, informó que el parque reanudará actividades en marzo de 2027. Durante la temporada que concluye, se logró consolidar este espacio como una alternativa de recreación y convivencia familiar.

La respuesta de miles de visitantes durante estos meses refleja el éxito de Aqua Ramos, que se convierte en uno de los principales atractivos recreativos del municipio, ofreciendo a las familias un espacio para disfrutar, convivir y aprovechar las instalaciones durante los meses de mayor temperatura.

Con estos resultados, la administración municipal reafirma su compromiso de impulsar espacios públicos de calidad que contribuyan al bienestar de la población y fortalezcan las opciones de esparcimiento en la ciudad.

Aqua Ramos cierra así una temporada con resultados positivos y se prepara para recibir nuevamente a las familias en 2027, consolidándose como una opción de entretenimiento y convivencia para los habitantes de Ramos Arizpe y la región Sureste de Coahuila. (El Heraldo de Saltillo)