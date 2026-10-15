Ramos Arizpe suma 2 mil 200 árboles para una ciudad más verde

Gobierno del Estado, Municipio y Grupo México suman esfuerzos para promover el cuidado del medio ambiente

Ramos Arizpe contará con 2 mil 200 árboles más como parte del programa Verde Verde Coahuila 2026, una iniciativa que reúne los esfuerzos del Gobierno del Estado, el Municipio y la iniciativa privada para incrementar las áreas verdes y fomentar entre la población el cuidado del medio ambiente.

En una actividad que se llevó a cabo este jueves en el CECyTEC Felipe Santiago Carrillo Puerto, autoridades estatales y municipales, junto con la comunidad educativa, participaron en una jornada de reforestación que forma parte de las acciones impulsadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas y respaldadas en Ramos Arizpe por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

Durante el encuentro se informó que Grupo México donó 2 mil 100 árboles para su distribución en distintos puntos del municipio, tanto en la zona urbana como en comunidades rurales. Además, se contempla destinar 100 ejemplares al plantel educativo, con la participación de alumnos y maestros en su plantación y cuidado.

Por parte del Gobierno Municipal, el secretario de Desarrollo Social, José Humberto García Zertuche, reiteró la disposición de la administración que encabeza Tomás Gutiérrez Merino para seguir colaborando con las dependencias estatales en las tareas de reforestación, tanto en colonias como en comunidades rurales, y dar continuidad a las acciones que contribuyen al mejoramiento del entorno.

En ese sentido, Ana Sofía García Camil, subsecretaria de Vinculación destacó el trabajo conjunto que se realiza con los municipios, las empresas y las instituciones educativas para llevar estos proyectos a más espacios de Coahuila.

Con esta nueva etapa de Verde Verde Coahuila, el municipio se suma a las acciones de reforestación que se desarrollan en la entidad, con la participación de autoridades, empresas y ciudadanos, para ampliar las áreas verdes y procurar que los árboles plantados puedan crecer y mantenerse en buenas condiciones. (El Heraldo de Saltillo)