María Dolores Rodríguez asume la dirección de la FCA de la UA de C en la Unidad Laguna

Torreón, Coahuila.- El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, tomó protesta a la doctora María Dolores Rodríguez Nafarrete, como nueva directora de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la Unidad Laguna para el periodo 2026-2029.

En el evento realizado en el auditorio del plantel, estuvieron presentes la directora saliente de FCA, Reyna Jazmín Rodríguez Trejo, el secretario administrativo, Martín Jaramillo Rosales, el secretario académico, Juan Antonio Ramírez, funcionarios de la administración central, así como del gobierno municipal, docentes, personal manual y administrativo, alumnos y docentes.

En su mensaje, el rector convocó a la comunidad docente y estudiantil a sumarse a esta nueva etapa mediante la participación activa, el trabajo en equipo y la presentación de propuestas que contribuyan al fortalecimiento de la institución, también subrayó la importancia de preparar a las nuevas generaciones ante los retos actuales, incluidos los cambios tecnológicos y el uso responsable de herramientas como la inteligencia artificial.

Expresó y reiteró su respaldo a la nueva directora, a quien deseó éxito en su gestión, para atender las necesidades de la comunidad estudiantil y docente, y consolidar un proyecto académico que genere mayores oportunidades para las y los jóvenes universitarios.

Por su parte, la directora María Dolores Rodríguez Nafarrete, destacó el compromiso del Rector para el fortalecimiento de la institución, que dará continuidad a los avances alcanzados, consolidar la calidad académica, impulsar la investigación, promover la innovación educativa y fortalecer la formación integral de estudiantes.

Expuso que, entre los proyectos de su gestión, contempla la creación de nuevos programas educativos, entre ellos las licenciaturas en Inteligencia Artificial Aplicada a los Negocios, así como la Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada a los Negocios, con modalidades presencial y en línea, a través del trabajo de un cuerpo académico enfocado en desarrollar un repositorio de casos prácticos vinculados con los planes de estudio, mediante la aplicación de inteligencia artificial.

Refrendó el compromiso de mantener una dirección de puertas abiertas, basada en el diálogo, la inclusión y el trabajo colaborativo a fin de consolidar los proyectos académicos y administrativos que contribuyan al desarrollo de la Facultad y al fortalecimiento de la Universidad Autónoma de Coahuila. (El Heraldo de Saltillo)