Brinda IMSS Coahuila asesoría para bajar de peso de manera saludable

El servicio de Nutrición del IMSS brinda asesoría profesional para consumir alimentos de acuerdo con el grupo de edad y condición de cada persona.

En el marco del Día Mundial de la Alimentación, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila hace un llamado a las y los derechohabientes a aprovechar el servicio de Nutrición con el que se cuenta en Unidades de Medicina Familiar (UMF) para recibir asesoría profesional, sobre cómo llevar un estilo de vida que favorezca la disminución de grasa y tallas de manera saludable.

La jefa del departamento de Nutrición adscrita al Hospital General de Zona (HGZ) No. 1, licenciada Paola Luna Ortiz recordó que a través del programa NutrIMSS y con estrategias como Pierde kilos, gana vida, las y los nutriólogos del IMSS educan e impulsan cambios de hábitos, alimentación saludable y actividad física para mejorar la calidad de vida.

En esencia, la labor de las y los nutriólogos dentro del IMSS radica en brindar opciones personalizadas que favorezcan no sólo a bajar de peso, sino también al correcto funcionamiento del organismo ya que se complementa con previa valoración médica antes de iniciar cualquier rutina de alimentación o ejercicio.

La nutrióloga enfatizó que los pacientes que padecen enfermedades crónicas también pueden adherirse a un plan de alimentación y actividad física personalizado que evite que algunos padecimientos se compliquen y además ayude a disminuir las dosis de medicamentos.

En la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación reiteró el llamado a concientizar sobre la importancia de la ingesta de alimentos saludables que aporten al organismo los nutrientes necesarios para ayudar a su funcionamiento, tales como frutas, verduras, cereales, leguminosas, alimentos de origen animal, así como aceites y grasas naturales entre otros.(El Heraldo de Saltillo)