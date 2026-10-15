Alejandro Sanz conquista a Saltillo con su tour “¿Y Ahora Qué?”

De la mano de Apodaca Group, el miércoles 14 de septiembre llegó a Saltillo el cantante y compositor español Alejandro Sanz para presentarse en vivo como parte de su actual gira “¿Y Ahora Qué?”, frente a miles de personas que se dieron cita a este evento.

El espectáculo se llevó a cabo en el Estadio Francisco I. Madero y desde las 4:00 p.m se hicieron presentes en el recinto los primeros fanáticos esperando con ansias la llegada del artista y comenzaron a ingresar a las 6:30 p.m.

Fue a las 9:25 p.m cuando las luces del recinto se apagaron, y tras una oleada de aplausos y ovaciones por parte del público, Alejandro Sanz salió al escenario acompañado de sus músicos y coristas cantando “Desde Cuándo”, aperturando así el show.

El concierto siguió su transcurso y dentro del repertorio se incluyeron canciones como “Bésame”, “Hoy No Me Siento Bien”, “Hoy No Me Siento Bien”, “Amiga Mía”, entre otras que fueron coreadas por el público.

Alejandro Sanz interactuó también con el público entre canciones, haciendo una experiencia más íntima con los fans.

Además de la música, el espectáculo contó con una producción de primer nivel, con un escenario imponente, pantallas y efectos visuales que aumentaron la experiencia a los asistentes.

Tras dos horas de música, Alejandro Sanz se despidió del público saltillense, concluyendo con su éxito “Amor Partío” y regalándole una experiencia inolvidable a los asistentes. (Armando De la Peña/El Heraldo de Saltillo)