Invita Facultad de Mercadotecnia de la UA de C a la Edición 36 del Simposium “Mind to mind, marketing for life”

La Facultad de Mercadotecnia de la Universidad Autónoma de Coahuila, llevará a cabo la trigésima sexta edición de su Simposium de Mercadotecnia “Mind to mind, marketing for life”, el cual se llevará a cabo el 29 de octubre y tendrá como sede el auditorio Emilio J. Talamás, en la Unidad Camporredondo, en Saltillo, Coahuila.

En conferencia de prensa, el director, Iván Gaher Garnica Espinoza, y los alumnos miembros del Comité Organizador, Arantza Isabel Calvo Baes, Estrella Paris Flores Zárate, Sandra Jacqueline Salinas Moreno, Barbara Lissethe Carrillo Gonzáles, invitaron a las personas interesadas en participar a reflexionar sobre la relación entre la innovación tecnológica, la evolución de las marcas y la conexión humana en un entorno digital en constante transformación.

Agregaron que el evento contará con la participación de cuatro especialistas, que compartirán conocimientos y experiencias sobre los retos actuales de la mercadotecnia y las exigencias que enfrentan los profesionales de esta disciplina, además de actividades que promueven competencias directivas, liderazgo, trabajo en equipo y pensamiento estratégico.

El programa comenzará a las 9:30 horas con el registro de asistentes, a las 10:00 horas la ceremonia inaugural, seguida de una presentación artística, a las 10:30 horas se impartirá la primera conferencia, “Storytelling político: marca personal”, a cargo del Mtro. Reynaldo Barbarín, socio fundador y director general de KÉRSIFO, quien abordará el diseño de estrategias de comunicación política y el manejo de imagen.

Posteriormente, el director de Estrategia Digital de Grupo Multimedia el Diario de Coahuila, Daniel Héctor Saldívar Olvera, presentará la conferencia “Lo de siempre, como nunca antes, las herramientas cambian, los principios permanecen”, en la que se analizarán la transformación de los medios de comunicación, el impacto de las nuevas tecnologías y la evolución del consumo de contenidos.

Asimismo, a las 13:30 horas la presentación del libro Perspectivas en mercadotecnia con innovación social, a cargo del cuerpo académico, luego la conferencia “Marketing para comer aquí”, impartida por el Mtro. Sergio Lozano López, gerente general de Funerarias Martínez, quien compartirá su experiencia en mercadotecnia estratégica, eficiencia operativa y liderazgo empresarial.

Finalmente, Roberto Martínez, cofundador y codirector ejecutivo de REPÚBLICA, presentará la conferencia “El negocio de las ideas”, enfocada en la construcción de marcas y el desarrollo de estrategias creativas; la jornada concluirá a las 16:00 horas.

El Mtro. Reynaldo Barbarín ha ocupado cargos estratégicos en el Gobierno Federal, entre ellos el de director general de Información en la Presidencia de la República, es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestro en Administración y Políticas Públicas por el CIEYD.

Es especialista en Mercadotecnia Integral por la Universidad Anáhuac y candidato a doctor en Comunicación y Mercadotecnia, ha recibido tres Premios Napolitan, otorgados por The Washington Academy of Political Arts and Sciences, por sus campañas de alto impacto y comunicación pública.

El licenciado Daniel Héctor Saldívar Olvera es abogado, periodista y comunicador, egresado de la Universidad Autónoma de Coahuila, actualmente se desempeña como director de Estrategia Digital de Grupo Multimedia El Diario de Coahuila, titular del noticiero Imagen Saltillo Noticias y conductor de Telediario Matutino Coahuila, su trayectoria incluye colaboraciones en medios como Milenio Televisión y Telediario, en Ciudad de México y Monterrey.

El maestro Sergio Lozano López es egresado de la Facultad de Mercadotecnia de la UA de C y cuenta con una maestría por la Universidad TecMilenio, con más de 20 años de experiencia, ha desarrollado actividades como consultor, docente universitario en instituciones como el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Iberoamericana, así como mentor de emprendedores, actualmente es gerente general de Funerarias Martínez.

En tanto, Roberto Martínez es cofundador y codirector ejecutivo de REPÚBLICA, agencia independiente de publicidad con presencia en 15 países de Latinoamérica, cuenta con 19 años de experiencia en la industria publicitaria y más de 28 premios internacionales en festivales como Effie, IAB Mixx y TikTok Ad Awards, durante su trayectoria ha encabezado estrategias digitales para marcas como Dairy Queen, Victoria’s Secret, BanCoppel y AutoZone.

El director del plantel, Iván Gaher Garnica comentó que la elaboración del Simposium es posible gracias a las aportaciones de los estudiantes al momento de pagar su inscripción, recursos destinados por la Facultad de Mercadotecnia y además del apoyo de la Rectoría.

Destacó que los conferencistas participarán sin recibir honorarios, como una contribución a la formación académica de los futuros profesionales de la mercadotecnia.

El encuentro está abierto al público interesado en asistir de manera presencial, con un costo de recuperación de 500 pesos para público en general, para más información llamar al 844 412 9109 o comunicarse con el comité organizador al 844 599 3105.

También será posible seguir las actividades mediante las redes sociales oficiales de la Facultad de Mercadotecnia: Facebook, en la página “Facultad de Mercadotecnia Saltillo”, e Instagram, en la cuenta @merca_uadec. (El Heraldo de Saltillo)