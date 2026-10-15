Protestas del IMSS evidencian profunda crisis, gobierno federal debe dar respuestas: Gerardo Aguado

Las manifestaciones de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), registradas en Coahuila y distintas entidades del país, dejan de manifiesto la profunda crisis que enfrenta el sector salud en México, señaló el diputado local Gerardo Aguado Gómez, quien exigió al Gobierno Federal atender con seriedad los reclamos del personal médico y de enfermería.

El legislador advirtió que las protestas van mucho más allá de una inconformidad salarial, pues los propios trabajadores están denunciando falta de medicamentos, material de curación, insumos médicos, personal insuficiente y condiciones laborales que dificultan brindar una atención adecuada a los pacientes.

“Lo que estamos viendo es sumamente delicado. Son los propios médicos, enfermeras y trabajadores del IMSS quienes están levantando la voz para denunciar que no cuentan con los medicamentos, los materiales ni el personal suficiente para atender a la gente. Cuando quienes sostienen diariamente los hospitales salen a las calles a denunciar estas carencias, queda de manifiesto que el sector salud vive una profunda crisis”, expresó Aguado.

El diputado destacó que esta situación no solamente afecta las condiciones de trabajo del personal médico, sino también a miles de familias que dependen de los servicios públicos de salud y que tienen derecho a recibir atención oportuna, medicamentos y tratamientos adecuados.

“Los médicos y las enfermeras no son responsables de las deficiencias del sistema. Son ellos quienes todos los días dan la cara ante los pacientes, muchas veces trabajando con recursos limitados. La responsabilidad de garantizar medicamentos, infraestructura y personal suficiente corresponde a las autoridades federales”, subrayó.

Aguado consideró especialmente preocupante que estas denuncias se presenten en un contexto en el que también persisten cuestionamientos sobre el funcionamiento del IMSS-Bienestar y la capacidad de las instituciones públicas para responder a las necesidades de atención médica de la población.

Asimismo, recordó que la propia presidenta Claudia Sheinbaum reconoció recientemente la existencia de problemas de desabasto de medicamentos y demandas laborales legítimas que deben atenderse.

“Ya no basta con reconocer los problemas. Lo que necesitamos son soluciones. La salud de los mexicanos no puede seguir esperando mientras las familias enfrentan dificultades para conseguir sus medicamentos o recibir atención médica oportuna”, puntualizó.

Finalmente, Gerardo Aguado hizo un llamado al Gobierno Federal y a las autoridades del IMSS para que informen con transparencia sobre el abasto real de medicamentos, las plazas médicas pendientes de cubrir y las acciones concretas que implementarán para corregir las deficiencias denunciadas, particularmente en las clínicas y hospitales de Coahuila. (El Heraldo de Saltillo)