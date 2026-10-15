Impulsa Riquelme el mejoramiento de la infraestructura vial de Torreón

El programa ¡A Darle Parejo! continuó este jueves en la colonia Zaragoza Sur, en beneficio de más de 11 mil habitantes

Torreón, Coahuila.- Con el objetivo de impulsar acciones que contribuyan al mejoramiento de la infraestructura vial y mejoren la calidad de vida de las familias de Torreón, este jueves el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís arrancó el programa ¡A Darle Parejo! en la colonia Zaragoza Sur. Los trabajos beneficiarán a 11 mil 147 habitantes.

“Damos continuidad a los trabajos de mantenimiento y conservación del pavimento que iniciamos hace unas semanas en la colonia Eduardo Guerra. Con esta labor, fortalecemos la seguridad de las familias porque mejores vialidades permiten traslados más seguros, y el fácil acceso de los cuerpos de emergencia en caso necesario”, resaltó el presidente municipal.

Riquelme Solís señaló que hace tres meses, al inicio de su gobierno, se hizo una reestructuración del presupuesto con base a las necesidades más apremiantes de cada sector de Torreón, con lo cual se adquirieron dos micro pavimentadoras equipadas con tecnología de última generación, y se arreglaron otras dos máquinas que permiten realizar trabajos de rehabilitación preventiva con mayor eficiencia, precisión y calidad, para conservar las calles en mejores condiciones.

Detalló que en Zaragoza Sur, se realizarán la aplicación de microcarpeta asfáltica en 10 calles, con una superficie total de 10 mil 765 metros cuadrados, con una mezcla asfáltica que permitirá mejorar las condiciones de la superficie de rodamiento, y favorecer a una circulación más uniforme. Además, se realizarán trabajos de recarpeteo en 5 mil 700 m².

“También, las cuadrillas del Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV), realizarán trabajos de señalización horizontal mediante la aplicación de guiones y líneas continuas, así como de pintura en pasos peatonales. De esta forma, continuaremos trabajando en diferentes sectores de Torreón con planeación, eficiencia y resultados para brindar una atención integral, mejorando no solo la infraestructura vial, sino también la imagen urbana de nuestras colonias”, externó el edil.

El presidente municipal destacó el respaldo del nador Manolo Jiménez Salinas, quien a través del programa En Equipo le Entramos, demuestra su interés por el bienestar de los torreonenses, como lo hace, dijo, en materia de seguridad, obra pública, apoyos sociales y en todos los rubros.

“Poder repavimentar Torreón y andar trabajando por el mantenimiento de la ciudad no se logra más que en equipo, y así lo hacemos con Manolo Jiménez. Hay muchos temas pendientes, pero los estamos solucionando, además del bacheo y la pavimentación o repavimentación, viene también una fuerte inversión en conjunto para que podamos brindar ese servicio que requiere la gente y que es un derecho humano: que todos tengan agua potable, y bajo esa política pública, seguiremos trabajando porque las familias tengan mejor calidad de vida”, subrayó el alcalde.

Estuvieron además, el Senador Gabriel Elizondo Pérez; Felipe González Miranda, Diputado Local; Jorge Alberto Quiñones, coordinador de Mejora Coahuila; Hugo Dávila Prado, secretario de Desarrollo Regional de La Laguna; David Fernández Hernández, director general del SIMV; San Juana del Carmen Sifuentes, representante de vecinos. (El Heraldo de Saltillo)