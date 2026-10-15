Reconstruye Netflix caída de ‘El Mayo’ en serie documental

Ciudad de México.- Netflix estrenará el 29 de octubre una serie documental que reconstruye la captura de ‘El Mayo’ Zambada y las dudas sobre su detención en EU

La captura de Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, es el eje de La Caída de El Mayo, una serie documental de tres episodios que llegará a Netflix el próximo 29 de octubre y que reconstruye la operación que llevó al narcotraficante a quedar bajo custodia de Estados Unidos en julio de 2024.

El 25 de julio de ese año, Zambada aterrizó en un pequeño aeropuerto de Nuevo México a bordo de un avión privado junto a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en un episodio que desató interrogantes sobre las circunstancias de su detención: ¿fue un secuestro, una traición o una operación secreta?

Dirigida por Darren Foster, ganador de un premio Peabody y un Emmy, y Miguel Fernández Flores, la producción busca reconstruir los hechos desde ambos lados de la frontera mediante testimonios exclusivos, material de archivo inédito y la revisión de cientos de expedientes judiciales de México y Estados Unidos.

Los realizadores explicaron que uno de los principales retos fue investigar a un personaje del que durante décadas se conocieron pocas imágenes y no existían grabaciones públicas de su voz, por lo que recurrieron a agentes de seguridad, políticos, periodistas, personas cercanas al cártel y familiares afectados por la violencia.

La serie también examina las consecuencias de la captura de Zambada en el crimen organizado, las relaciones entre México y Estados Unidos y la vida de las personas que han quedado atrapadas en la violencia derivada de la lucha contra las drogas.

Para sus directores, el caso reúne elementos de una tragedia marcada por el poder y la traición, pues Zambada logró evadir a sus adversarios durante cerca de medio siglo, pero terminó bajo custodia estadounidense en circunstancias que siguen generando preguntas.

La Caída de El Mayo estará disponible en Netflix a partir del 29 de octubre, con una investigación que busca esclarecer uno de los episodios más relevantes del narcotráfico reciente y sus repercusiones a ambos lados de la frontera. (AGENCIA REFORMA)