Entrega rector de la UA de C equipo tecnológico a FEM y Escuela de Arquitectura de la Unidad Laguna

Torreón, Coahuila.- En gira de trabajo por la Unidad Laguna, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, entregó 20 equipos de cómputo a la Facultad de Economía y Mercadotecnia (FEM) y siete pantallas de 75 pulgadas a la Escuela de Arquitectura.

Lo acompañaron, el director de Planeación, Jesús Alberto Montalvo Morales, la directora de la FEM, Berenice Juárez López, la directora de la Escuela de Arquitectura, Kimberly Sahori Vizcarra Córdova, la presidenta de la academia de directores, Gabriela Perales García, docentes y estudiantes.

El rector señaló a la comunidad estudiantil que la entrega de este equipo es resultado del trabajo para la gestión de recursos de la Universidad y traducirlos en beneficios concretos, que para la correcta asignación de éstos implica tomar decisiones responsables, siempre anteponiendo los intereses de la institución y las necesidades de las y los estudiantes.

Agregó que, el año pasado se tuvo la posibilidad de equipar el centro de cómputo de la FEM y en esta ocasión dijo: “Venimos a entregar con mucha responsabilidad y con transparencia, el equipo mínimo e indispensable para realizar sus actividades, porque el día de mañana ustedes son los que van a tomar las decisiones y les vamos a pedir que esas decisiones sean enfocadas en beneficio de la comunidad”.

Por su parte, la directora de la Facultad de Economía y Mercadotecnia, Berenice Juárez López, agradeció al rector de la UA de C, por la entrega de equipos de cómputo, y destacó que esta es la segunda ocasión en que se dota de computadoras al laboratorio de la unidad académica, contribuyendo al fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y al desarrollo académico.

Mientras que, Gisela Zamora Hernández, en representación de la comunidad estudiantil de la Escuela de Arquitectura, también agradeció al rector Octavio Pimentel Martínez por la donación de pantallas y por mantenerse atento a las necesidades del plantel, destacando su disposición para brindar apoyo y contribuir al fortalecimiento de las actividades académicas.

En el marco de las celebraciones por el 45 aniversario de la Escuela de Arquitectura, el rector Octavio Pimentel, encabezó la “Rodada Arquitectura”; el contingente de ciclistas, integrado por estudiantes, docentes y directivos, inició su recorrido en punto de las 19:00 horas teniendo como punto de partida y meta las instalaciones de Ciudad Universitaria, Campus Torreón. (El Heraldo de Saltillo)