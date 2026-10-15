Se desata violencia en calles de Monterrey; asesinan a dos personas en Gómez Morón

Monterrey, NL.- Un ataque armado contra tripulantes de un vehículo dejó a dos personas sin vida en una rampa de conexión de la Avenida Gómez Morín, en los límites de Monterrey y San Pedro.

Alrededor de las 12:10 horas de este jueves se reportó la agresión en la rampa de acceso que va de Gómez Morín hacía el sur y se conecta con la Avenida Morones Prieto hacia el poniente.

Hasta el lugar llegaron elementos de rescate 911 de Protección Civil de San Pedro y confirmaron la muerte de dos personas que estaban al interior de un vehículo con diversos impactos de arma de fuego ya sin vida, y serían de entre 40 y 50 años, que no han sido identificados.

De los agresores no se ha proporcionado detalles de en qué vehículo iban, y la rampa de acceso de Gómez Morín fue cerrada metros antes de la incorporación lo que ocasionó caos vial en dirección a Monterrey. (AGENCIA REFORMA)