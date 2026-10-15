jueves, octubre 15, 2026
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Respaldan economía y calidad de vida de 120 mil familias de Torreón

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El Heraldo de Saltillo
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Foto: Gobierno de Torreón

Miguel Riquelme presidió la entrega del programa alimentario de huevo y leche que arrancó en la colonia Magdalenas.

Torreón, Coahuila.- Como parte de los programas de apoyos sociales que buscan mejorar la calidad de vida de las familias y favorecer a su bienestar integral, la mañana de este jueves el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís entregó junto al senador Gabriel Elizondo Pérez, apoyos alimentarios que llegarán a 120 mil familias de Torreón.

El programa es parte de las acciones que se realizan en equipo con el gobernador Manolo Jiménez, e impacta directamente en la economía de los torreonenses, al representar un ahorro en su presupuesto destinado a la compra de productos de la canasta básica.

Foto: Gobierno de Torreón

En su mensaje, el presidente municipal señaló que los apoyos sociales son importantes porque contribuyen a mejorar la calidad de vida de las familias. “Con la entrega de huevo y leche, se atiende una de las necesidades básicas de los hogares, y en consecuencia, se refleja en su economía”.

Asimismo, el alcalde anunció la llegada de otros programas para este sector, como es el de mantenimiento vial con las máquinas micropavimentadoras.

Foto: Gobierno de Torreón

“Hay un camino por recorrer, pero ya estamos preparados. Con el equipo de Mejora estamos dando respuesta a todas las necesidades de las colonias y comunidades, en pavimento, en la solución a fondo de los problemas de agua y drenaje, en la remodelación de los espacios públicos y en los programas de apoyo al gasto familiar. Sobre todo, con presencia permanente para escuchar y atender a la gente”, resaltó el edil.

En ese sentido, Riquelme Solís reiteró que en coordinación con el Gobierno del Estado, con más obras, con seguridad y con la atención a los servicios públicos, Torreón se fortalece con más oportunidades, mejor desarrollo y calidad de vida para todas y todos sus habitantes.

Foto: Gobierno de Torreón

Estuvieron también Olivia Martínez Leyva, diputada local; Ximena Villarreal, diputada electa; Omar Morales Rodríguez, regidor; Luis Jorge Cuerda Serna, primer regidor; Jorge Alberto Quiñones, coordinador de Mejora Coahuila; José Inés Sánchez Aguilar, coordinador operativo de Mejora en Torreón; y Delia del Rosario Zúñiga Cruz, beneficiaria. (El Heraldo de Saltillo)

Foto: Gobierno de Torreón
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