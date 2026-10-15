Respaldan economía y calidad de vida de 120 mil familias de Torreón

Miguel Riquelme presidió la entrega del programa alimentario de huevo y leche que arrancó en la colonia Magdalenas.

Torreón, Coahuila.- Como parte de los programas de apoyos sociales que buscan mejorar la calidad de vida de las familias y favorecer a su bienestar integral, la mañana de este jueves el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís entregó junto al senador Gabriel Elizondo Pérez, apoyos alimentarios que llegarán a 120 mil familias de Torreón.

El programa es parte de las acciones que se realizan en equipo con el gobernador Manolo Jiménez, e impacta directamente en la economía de los torreonenses, al representar un ahorro en su presupuesto destinado a la compra de productos de la canasta básica.

En su mensaje, el presidente municipal señaló que los apoyos sociales son importantes porque contribuyen a mejorar la calidad de vida de las familias. “Con la entrega de huevo y leche, se atiende una de las necesidades básicas de los hogares, y en consecuencia, se refleja en su economía”.

Asimismo, el alcalde anunció la llegada de otros programas para este sector, como es el de mantenimiento vial con las máquinas micropavimentadoras.

“Hay un camino por recorrer, pero ya estamos preparados. Con el equipo de Mejora estamos dando respuesta a todas las necesidades de las colonias y comunidades, en pavimento, en la solución a fondo de los problemas de agua y drenaje, en la remodelación de los espacios públicos y en los programas de apoyo al gasto familiar. Sobre todo, con presencia permanente para escuchar y atender a la gente”, resaltó el edil.

En ese sentido, Riquelme Solís reiteró que en coordinación con el Gobierno del Estado, con más obras, con seguridad y con la atención a los servicios públicos, Torreón se fortalece con más oportunidades, mejor desarrollo y calidad de vida para todas y todos sus habitantes.

Estuvieron también Olivia Martínez Leyva, diputada local; Ximena Villarreal, diputada electa; Omar Morales Rodríguez, regidor; Luis Jorge Cuerda Serna, primer regidor; Jorge Alberto Quiñones, coordinador de Mejora Coahuila; José Inés Sánchez Aguilar, coordinador operativo de Mejora en Torreón; y Delia del Rosario Zúñiga Cruz, beneficiaria. (El Heraldo de Saltillo)