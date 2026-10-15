Le he dicho a Claudia Sheinbaum que cárteles gobiernan México.- Trump

Washington DC, Estados Unidos.- El presidente Donald Trump reiteró que los cárteles controlan México y que se lo ha expresado a la mandataria Claudia Sheinbaum.

“Los cárteles gobiernan México. Realmente estábamos en problemas, pero ahora la entrada de esas drogas ha disminuido 64 por ciento, el fentanilo. Oh, ni siquiera hemos empezado todavía”, dijo.

“Tenemos que trabajar. Estamos trabajando con México, pero, desafortunadamente, los cárteles gobiernan México. Se lo digo a la presidenta de México. A ella no le gusta escucharlo. Es una gran mujer, una mujer maravillosa, pero los cárteles gobiernan México”. (AGENCIA REFORMA)