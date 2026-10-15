Invitan a celebrar la fiesta patronal de San Judas Tadeo en Saltillo

Del 17 al 28 de octubre se realizarán peregrinaciones, misas, conciertos de adoración y el tradicional Rosario de Aurora para honrar al santo de las causas difíciles

Con un programa de actividades religiosas que incluye peregrinaciones, celebraciones eucarísticas, conciertos de adoración y jornadas de oración, la comunidad católica de Saltillo se prepara para celebrar la fiesta patronal en honor a San Judas Tadeo, del 17 al 28 de octubre de este 2026.

Las actividades comenzarán el sábado 17 de octubre con una batucada organizada por ACTS Jóvenes, mientras que el domingo 18 se llevará a cabo un concierto de adoración con la participación del grupo Adoremos, a partir de las 5 de la tarde.

El novenario se desarrollará del 19 al 27 de octubre, con peregrinaciones programadas a las 6:30 de la tarde y celebraciones de misa a las 8 de la mañana, 7 de la tarde y 8 de la noche, de acuerdo con el programa. Cada jornada estará dedicada a una intención particular para la comunidad católica. Durante los primeros cinco días se orará por las vocaciones, las familias, los niños y jóvenes, la Iglesia católica y los enfermos. Posteriormente, las intenciones estarán dirigidas a los estudiantes, los comerciantes, los gobernantes y las personas más necesitadas.

Entre las actividades especiales destaca la celebración de sacramentos comunitarios el viernes 23 de octubre, a las 7 de la tarde, con la presencia de monseñor Hilario González García, obispo de la Diócesis de Saltillo. También se contemplan dinámicas matrimoniales y actividades organizadas por los diferentes sectores parroquiales.

El martes 27 de octubre se realizarán las tradicionales mañanitas a San Judas Tadeo, programadas para las 9 de la noche, como parte de las actividades previas al día principal de la celebración religiosa. La fiesta patronal tendrá su jornada central el miércoles 28 de octubre, con el Rosario de Aurora a las 6 de la mañana y una peregrinación que partirá de las calles Corona y Fragua. Posteriormente, se celebrarán misas cada hora, de las 8 de la mañana a las 9 de la noche.

La Capilla de San Judas Tadeo se ubica en José María Lafragua 1303, en la Zona Centro de Saltillo y bajo el lema «Fiel intercesor, enciende la esperanza en nuestro corazón», la comunidad invita a los fieles a participar en las actividades de oración y devoción dedicadas al santo. (OMAR SOTO)