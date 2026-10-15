Llevan ganaderos ramosarizpenses ejemplares de calidad a Expo Coahuila: Tomás Gutiérrez

Alrededor de 10 expositores ganaderos de Ramos Arizpe participan en la Expo Coahuila y Rodeo Saltillo 2026, encuentro que representa una oportunidad para mostrar la calidad de los ejemplares criados en el municipio y fortalecer la proyección del sector pecuario de la región, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

El edil destacó que Ramos Arizpe cuenta con productores ganaderos que a lo largo de los años han sobresalido en distintas competencias y exposiciones, particularmente por la calidad de sus ejemplares bovinos y equinos, lo que ha permitido posicionar al municipio como un referente dentro de este tipo de actividades en Coahuila.

“Tenemos muy buenos expositores de ganado. Siempre hemos ganado los primeros lugares, tanto en bovinos como en equinos. Hemos estado entre los primeros lugares y este año esperamos que sea igual, porque tenemos productores de mucha calidad que representan dignamente a Ramos Arizpe”, expresó Gutiérrez Merino.

Respecto a la participación de ganaderos locales en la edición 2026, el presidente municipal señaló que, aunque todavía no dispone de una cifra definitiva, se estima la presencia de aproximadamente 10 expositores ramosarizpenses, quienes acuden con ejemplares preparados para competir y demostrar el trabajo que realizan en sus unidades de producción.

“Exactamente no tengo el número, pero deben estar participando alrededor de 10 expositores de ganado de Ramos Arizpe. Todos son de calidad y de competencia, porque son muy importantes los premios que se han ganado nuestros ganaderos en este tipo de eventos”, manifestó.

Gutiérrez Merino consideró que encuentros como la Expo Coahuila y Rodeo Saltillo permiten dar mayor visibilidad al trabajo de los productores, además de generar espacios para el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de las actividades relacionadas con la crianza y mejoramiento del ganado.

Asimismo, subrayó que el impulso al sector ganadero forma parte de los esfuerzos por mantener la diversificación económica del municipio, donde las

actividades agropecuarias conservan su importancia junto con el desarrollo industrial que caracteriza a Ramos Arizpe.

“Seguimos trabajando y seguimos impulsando tanto la ganadería como la industria y todo lo que sea de Ramos Arizpe. Este tipo de eventos ayuda mucho a proyectar lo que tenemos en nuestra región”, concluyó el alcalde. (EDUARDO SERNA).