Fortalecen AIERA y CECyTEC formación de estudiantes en empresas de Ramos Arizpe

Con el propósito de fortalecer la preparación académica y profesional de los jóvenes mediante su incorporación a entornos laborales reales, la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA) continúa impulsando el Programa de Educación Dual, mediante acciones de seguimiento y vinculación entre instituciones educativas y empresas de la región.

Como parte de estas actividades, representantes del organismo empresarial realizaron una visita a la compañía MEEIN, donde se evaluaron los avances de los estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila (CECyTEC) que participan en este modelo educativo, el cual permite complementar los conocimientos adquiridos en las aulas con experiencias prácticas dentro del sector industrial.

Diego Gándara Cavazos, presidente de AIERA, destacó que la colaboración entre las empresas y las instituciones educativas representa una herramienta fundamental para preparar a las nuevas generaciones ante las necesidades del mercado laboral, particularmente en una ciudad como Ramos Arizpe, donde la actividad industrial demanda personal cada vez más capacitado.

“La educación dual representa una gran oportunidad para que nuestros jóvenes conozcan directamente cómo funciona la industria y desarrollen habilidades que serán fundamentales para su futuro profesional. Desde AIERA buscamos que cada vez más empresas se involucren en estos programas, porque sabemos que invertir en la preparación de los estudiantes también significa fortalecer el desarrollo económico de nuestra región”, expresó.

Durante la visita se contó con la participación de tutores académicos del CECyTEC, quienes acompañaron el proceso de evaluación y seguimiento de los alumnos, verificando su desarrollo académico y práctico dentro de la empresa. Asimismo, se reconoció la disposición del ingeniero José Juan Contreras, la contadora pública Ana Orta y la licenciada Dalia Duarte, por su compromiso con la formación de talento y el acompañamiento de los estudiantes.

Gándara Cavazos resaltó que uno de los principales beneficios de este modelo educativo consiste en acercar a los jóvenes a las exigencias reales del sector productivo, permitiéndoles adquirir experiencia, fortalecer sus competencias técnicas y desarrollar habilidades relacionadas con la responsabilidad, el trabajo en equipo y la adaptación a los procesos industriales.

“Queremos que los estudiantes encuentren en las empresas de Ramos Arizpe espacios donde puedan aprender, crecer y visualizar un futuro laboral. La vinculación entre las escuelas y la industria nos permite formar perfiles mejor preparados y, al mismo tiempo, generar oportunidades para que el talento de nuestra región continúe desarrollándose”, manifestó. (EDUARDO SERNA).