Van contra vecinos ruidosos en Arteaga; intensifican operativos en palapas

La alcaldesa Ana Karen Sánchez informó que los reportes por música a alto volumen se concentran en fraccionamientos como Valle del Oriente y Los Llanos. Además, advirtió que los establecimientos que reincidan en incumplimientos pueden enfrentar multas y clausuras

Con el objetivo de atender las quejas ciudadanas por ruido excesivo y mantener el orden en los sectores habitacionales, el Gobierno Municipal de Arteaga mantiene acciones para atender los reportes contra vecinos ruidosos, informó la alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores, quien explicó que las principales inconformidades están relacionadas con personas que reproducen música a alto volumen o después del horario permitido, situación que genera molestias entre quienes habitan en estos sectores.

Detalló que, mediante grupos de WhatsApp, los vecinos notifican a las autoridades sobre estas situaciones, lo que permite la intervención de elementos de Seguridad Pública para atender los reportes y solicitar a los responsables que disminuyan el volumen.

«Sobre todo en los fraccionamientos Valle del Oriente, Los Llanos, ahí se dan más los reportes de vecinos ruidosos que tienen música después de horario o a alto volumen; a través de los grupos de WhatsApp se notifica y llega Seguridad Pública, se les hace la invitación a que disminuyan el volumen», señaló.

En paralelo, la administración municipal mantiene operativos de vigilancia en palapas y espacios destinados a reuniones y eventos, particularmente durante los fines de semana, cuando aumenta la actividad en estos establecimientos.

Sánchez Flores indicó que en estas acciones participan las áreas de Protección Civil, Seguridad Pública y Medio Ambiente, con el propósito de verificar el cumplimiento de las disposiciones aplicables, incluidos los niveles de ruido y las condiciones en las que operan los establecimientos.

Advirtió que, cuando se detecta la presencia de menores de edad en situaciones que ameritan esta medida, se procede a la clausura total de la palapa. Asimismo, cuando los establecimientos carecen de los permisos correspondientes, se les orienta para que acudan a las dependencias municipales y regularicen su situación, ya sea en Desarrollo Urbano o en Fomento Económico, según corresponda.

«Les damos el acompañamiento y cuando ya son reincidentes ahora sí se les aplica la multa correspondiente o las sanciones que corresponden de clausura», puntualizó. (OMAR SOTO)