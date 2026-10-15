Suman 128 ganaderos registrados en programa gratuito de fierros para herrar en Ramos Arizpe

Durante lo que va de 2026, un total de 128 productores de Ramos Arizpe han realizado trámites de registro o renovación de fierros para herrar, procedimiento indispensable para acreditar la propiedad del ganado y facilitar su identificación y movilización, informó la directora de Desarrollo Rural del Ayuntamiento, Maribel Martí Garza.

La funcionaria municipal destacó que, gracias a un convenio impulsado mediante la coordinación entre el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez, y las autoridades municipales, este trámite se ofrece actualmente de manera gratuita, representando un beneficio económico para los ganaderos de las comunidades rurales.

“El trámite del fierro de herrar es de suma importancia para los ganaderos, ya que es con lo que ellos pueden acreditar la propiedad de su hato ganadero. Es un trámite que está abierto durante todo el año y, gracias a las gestiones realizadas con el gobernador Manolo Jiménez, se logró un convenio para que sea gratuito”, expresó.

Martí Garza explicó que los productores interesados en registrar por primera vez su fierro deberán presentar identificación oficial del INE, CURP y certificado parcelario o escritura de propiedad, según corresponda a ejidatarios o pequeños propietarios. Para quienes buscan renovar su registro, también se solicita la documentación de la Unidad de Producción Pecuaria (UPP) y las pruebas sanitarias correspondientes, entre ellas las de rinotraqueítis infecciosa bovina (IBR).

Asimismo, señaló que mantener actualizado el registro de los fierros constituye una herramienta importante para prevenir y atender posibles casos de abigeato, debido a que las marcas permiten identificar a los animales y relacionarlos con sus propietarios, facilitando las labores de búsqueda y recuperación cuando se presenta algún robo.

“Cuando los animales están marcados es mucho más fácil identificarlos. En caso de que se presente algún robo de ganado, el registro del fierro permite tener mayores elementos para buscar al animal y acreditar a quién pertenece. Por eso

es importante que todos los productores tengan su documentación en regla”, manifestó.

La directora de Desarrollo Rural aseguró que, durante los últimos años, el robo de ganado ha disminuido considerablemente en las comunidades rurales de Ramos Arizpe, una situación que contrasta con periodos anteriores, cuando era frecuente recibir reportes de productores afectados por la desaparición de animales bovinos, equinos y caprinos.

“Hace algunos años era muy común que vinieran productores a comentarnos que les habían robado parte de su hato ganadero. Actualmente, aunque no podemos decir que el abigeato se haya erradicado al cien por ciento, sí hemos observado una reducción considerable de estos casos”, puntualizó. (EDUARDO SERNA).