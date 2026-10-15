900 brigadistas se han capacitado por Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe

El Departamento de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe ha capacitado durante el presente año a cerca de 900 brigadistas pertenecientes a 15 empresas, mediante cursos especializados que permiten reforzar las medidas de seguridad en los centros de trabajo. Lo anterior con la finalidad de fortalecer la prevención de accidentes y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia dentro del sector industrial.

Francisco Sánchez Aguirre, director de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe, informó que estas capacitaciones forman parte de las acciones encaminadas a preparar al personal de las empresas para intervenir oportunamente ante incendios, accidentes laborales y otras contingencias, mientras se solicita la presencia de los cuerpos de emergencia.

El funcionario municipal explicó que los programas de capacitación contemplan cuatro áreas fundamentales: primeros auxilios, prevención y combate de incendios, búsqueda y rescate, así como procedimientos de evacuación, conocimientos indispensables para quienes integran las brigadas internas de seguridad de las compañías.

“El propósito es que el personal esté preparado para actuar ante accidentes, incendios y otras situaciones de riesgo, mientras arriban los cuerpos de emergencia. Es importante que las empresas cuenten con brigadistas que tengan los conocimientos necesarios para responder de manera adecuada y proteger la integridad de sus compañeros”, expresó Sánchez Aguirre.

Asimismo, destacó que los cursos son impartidos directamente por elementos del Departamento de Bomberos, quienes cuentan con experiencia en la atención de contingencias, lo que permite compartir conocimientos prácticos y procedimientos que pueden aplicarse en situaciones reales dentro de las instalaciones industriales.

Sánchez Aguirre hizo un llamado a las empresas instaladas en Ramos Arizpe para que mantengan actualizadas las capacitaciones de sus brigadas internas y aprovechen los servicios que ofrece la corporación municipal, al señalar que la preparación constante representa una herramienta fundamental para reducir riesgos y evitar que los incidentes tengan consecuencias mayores.

“Invitamos a las empresas a que se acerquen y soliciten estas capacitaciones. La prevención es fundamental, porque contar con trabajadores preparados puede hacer una diferencia importante al momento de presentarse una emergencia. Queremos que cada vez más compañías fortalezcan sus protocolos de seguridad y protección civil”, manifestó.

Finalmente, el director precisó que estos servicios tienen tarifas establecidas en la Ley de Ingresos Municipal y que los pagos correspondientes deben efectuarse directamente en la Tesorería Municipal. Agregó que los recursos obtenidos contribuyen a la remuneración de los instructores, así como a la adquisición de equipo, refacciones y materiales necesarios para fortalecer las operaciones del Departamento de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe. (EDUARDO SERNA).