Inaugura Coahuila “El silencio de los perdidos”, exposición del artista oaxaqueño Alejandro Santiago

La muestra, proveniente de Skot Foreman Fine Art, invita a reflexionar sobre la migración, la memoria y las historias humanas detrás de cada ausencia

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Cultura, inauguró la exposición El silencio de los perdidos, una selección de obras del artista mexicano Alejandro Santiago que se presenta en la Galería del Museo del Palacio de Gobierno, en Saltillo, en colaboración con Skot Foreman Fine Art, galería ubicada en San Miguel de Allende, Guanajuato.

Durante la inauguración, Diana González Soto, directora de la Red Estatal de Museos de Coahuila, destacó el profundo significado de esta exposición, que aborda uno de los grandes fenómenos de nuestro tiempo: la migración. “El silencio de los perdidos, del artista oaxaqueño Alejandro Santiago, nos alerta sobre uno de los grandes fenómenos de nuestro tiempo, la migración. Una realidad que habla de caminos, de ausencias, de esperanzas, de despedidas y, sobre todo, de seres humanos que buscan un lugar donde construir una vida mejor. Esta obra tiene la fuerza de convertir el arte en memoria”, expresó. Añadió que cada figura y cada trazo recuerdan que detrás de las cifras existen rostros, familias, sueños y vidas que dejan huella, y que el arte tiene la capacidad de dar voz a quienes no la tienen y mantener viva la memoria. Asimismo, agradeció a Skot Foreman por su generosidad y apoyo para hacer posible que esta colección llegue a Saltillo, así como al equipo de la Red Estatal de Museos por el trabajo realizado para concretar la exposición.

Por su parte, la secretaria de Cultura, Leticia Rodarte Rangel, señaló que esta muestra invita al público a reflexionar sobre la memoria de quienes han partido y las huellas que permanecen en sus comunidades y familias. “Hoy inauguramos una exposición que nos invita a reflexionar, a detenernos, a pensar sobre algo que, de una u otra manera, es parte ya de la vida cotidiana de muchos de nosotros: la memoria de quienes se han ido y que dejan huellas entre nosotros. Y creo que ahí está una de las grandezas de esta gran exposición: la capacidad del arte que nos permite acercarnos a todas estas historias que quizá no conocemos, pero con las que podemos identificarnos en nuestra vida personal”, expresó. Rodarte Rangel destacó que, para el gobernador Manolo Jiménez Salinas, acercar el arte y la cultura a la población, fortalecer los espacios culturales y abrir las puertas a nuevas expresiones artísticas son prioridades. Reiteró el compromiso de la Secretaría de Cultura de impulsar proyectos que permitan a las familias coahuilenses conocer otras realidades a través del arte y agradeció a Skot Foreman por la confianza y el trabajo conjunto que hicieron posible la selección, curaduría y montaje de esta exposición.

En su intervención, Skot Foreman, representante de Skot Foreman Fine Art, expresó su satisfacción por regresar a Saltillo y presentar nuevamente una exposición en el Museo del Palacio. “Es un gusto estar nuevamente en Saltillo y volver al Museo del Palacio. El año pasado tuvimos la oportunidad de presentar aquí una exposición y hoy nos da mucho gusto regresar con la obra de Alejandro Santiago, que se presenta por primera vez en este espacio”, señaló. Asimismo, agradeció al equipo que hizo posible la muestra y destacó la importancia de compartir el trabajo de artistas que tienen algo significativo que comunicar a través de su obra. Invitó al público a disfrutar de esta propuesta artística, que permite acercarse a la visión personal y a la sensibilidad de Alejandro Santiago.

Al evento asistieron la Ing. Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila; Mabel Garza, directora del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo; Ivonne Orozco, directora ejecutiva del restaurante Las Delicias de mi General; y Karla Martínez Salomón, directora de la galería Skot Foreman Fine Art, entre otras personalidades del ámbito cultural y social, quienes acompañaron la apertura de esta exposición.

Alejandro Santiago nació en Teococuilco, Oaxaca, y desarrolló una destacada trayectoria como artista plástico. Se formó en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Oaxaca y en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, en la Ciudad de México. Su trabajo abarcó la pintura, el grabado y la escultura, con una exploración constante de la identidad, las raíces y la migración. Entre sus proyectos más emblemáticos destaca 2501 Migrantes, una propuesta escultórica que representa las historias de quienes dejan sus comunidades en busca de mejores oportunidades. A lo largo de su carrera presentó exposiciones en México y Francia. Falleció el 22 de julio de 2013 en Oaxaca, dejando un importante legado en el arte contemporáneo mexicano.

En “El silencio de los perdidos”, las formas, los colores y los elementos simbólicos construyen un diálogo con el espectador y evocan las historias humanas que acompañan a la migración: las despedidas, los recuerdos, la identidad y la búsqueda de un nuevo hogar. La muestra invita a mirar más allá de las cifras para reconocer las experiencias individuales y familiares que forman parte de este fenómeno social.

La selección de obras proviene de Skot Foreman Fine Art, una galería ubicada en San Miguel de Allende, Guanajuato, cuya colaboración con la Secretaría de Cultura permite acercar al público coahuilense el trabajo de este reconocido artista oaxaqueño.

La exposición permanecerá abierta al público hasta el 24 de enero de 2027, en el Museo del Palacio de Gobierno, en Saltillo. Las familias y visitantes podrán recorrerla de manera gratuita de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas, y conocer una propuesta artística que invita a reflexionar sobre la migración, la memoria y aquello que permanece en nosotros después de una partida.

Con esta muestra, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Cultura, refrenda su compromiso con la promoción de las artes y el fortalecimiento de los museos como espacios de encuentro, reflexión y acercamiento a diversas expresiones culturales. (El Heraldo de Saltillo)